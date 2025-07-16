路口未停撞飛母女害少女枉死！水電工判10月　心碎媽媽獲緩刑

▲彰化母女騎車雙載行經閃黃閃紅燈路口遭撞飛，女兒搶救7天傷重死亡。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

伸港鄉1名陳姓母親騎機車載著14歲女兒放學回家，遭20歲黃姓水電工開車撞飛摔落農田，女兒搶救７日後傷重死亡，鑑定報告認定黃男行經閃紅燈路口未「停車再開」為肇事主因，依過失致死罪判10月徒刑，陳母則是行經閃黃燈未減速，法官考量其承受喪女之痛，判處2月徒刑，緩刑2年。全案仍可上訴。

此起悲劇意外發生於2024年10月23日深夜21時31分許，當時20歲黃男開車沿中華路670巷北往南行駛，而柯母則是載著女兒沿彰新路七段401巷東往西行駛，雙方於巷口發生碰撞，母女飛落一旁農田裡，乘客柯姓女學生右股骨折、右脛骨折，送彰濱秀傳急救，不幸於10月29日死亡。

法官依據行車紀錄器與鑑定報告，黃男未遵守閃紅燈「停車再開」規定，導致柯姓少女死亡，並造成陳女重傷，為肇事主因、陳女行經閃黃燈未減速，但責任較輕，且身為死者母親，承受喪女之痛，身心已極度煎熬。

法官審酌，少女死亡對家庭造成無法彌補的傷害，尤其陳女既是肇事者又是受害者家屬，雙重身分使她的痛苦遠超一般刑罰能衡量。黃男雖嘗試和解，但因賠償金額落差過大未能達成，依過失致死罪，判處10個月徒刑。陳女則獲判2個月、可易科罰金、並緩刑2年。全案可上訴。

