辜仲諒私人行程「戴腳環不能看」被駁回聲請　變更居所地報到獲准

▲中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，獲准變更科技監控的報到地點。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，因澄清湖大樓購地案，一審被判刑7年8月，遭法院要求帶「個案手機」定期拍照報到。但辜仲諒七月間因有多次行程，希望變更拍照報到地點，最後高等法院裁定，因辜仲諒在台北市中山北路6段的住所地房屋修繕，准許他改成在中山北路7段的居所地報到；其他聲請則未獲准許。

辜仲諒在2005年擔任中國信託商銀董事長時，公司以9.5億元購買澄清湖大樓、作為中信商銀第二訓練中心及南部休憩中心。檢方認為，辜仲諒在其中隱瞞關係人交易並墊高交易成本，使中信商銀蒙受多付1億元的損失，因此提起公訴。一審在5月間依《銀行法》背信罪，判辜仲諒7年8月徒刑，另3名時任中信商銀主管張明田、林祥曦與李聲凱，各判刑8年、9年6月與9年4月，辜、張與林3人附加即日起限制出境、出海各8個月。

另外檢方也在判決後，聲請對辜仲諒等人實施科技監控，台北地院審理後，裁定4人即日起至今年（2025年）9月26日止，增加每天以法院配發個案手機自拍面部照片、回傳科技設備監控中心報到1次措施，若4人違反防逃措施，將可羈押。至於本起澄清湖大樓購地弊案則上訴第二審，由高等法院審理。

高院收案後，辜仲諒隨即以七月間有南投家族旅遊、高雄的集團高爾夫球賽，以及台南的U12棒球賽開幕式等理由，向高院聲請變更科技監控方式，希望在這幾個行程間，改為在當地特定地點，以手機自拍照片，完成報到。高院日前為此召開訊問庭。

不過庭訊一開始，法官詢問辜仲諒的住居所後，發現辜仲諒目前居住的地點為台北市中山北路7段的房屋，但報到的住所地則為中山北路6段的房屋。辜仲諒也指出，中山北路6段的住所地因為修繕，目前無法居住；而他實際上在中山北路7段房屋已經居住超過10年，所以也一併聲請改變為每日上午7點到11點，於中山北路7段房屋前拍照報到。

當日的庭訊中，法官認為這些行程都是辜仲諒的私人行程，與法院審理中的案件並無相關聯；所以若依照檢察官建議，改為配戴監控手環、腳環，由科技監控中心監控辜仲諒所有行程，這樣就不需要手機拍照上傳，也就不需要變更手機拍照地點。

但辜仲諒一聽到說要配戴監控腳環，馬上說「若要配戴電子腳環，那這些行程我都不參加了。」他還說「因為這些行程都有許多外賓到場，戴上腳環，不能看。」庭訊隨後結束，法官諭知評議後做出裁定。

最後高院裁定，准許辜仲諒變更科技報到地點為中山北路7段房屋，至於辜仲諒另外聲請的南投、台南、高雄等地的報到方式，高院則駁回這些請求。可抗告。