　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辜仲諒私人行程「戴腳環不能看」被駁回聲請　變更居所地報到獲准

▲▼中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，到高等法院開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，獲准變更科技監控的報到地點。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，因澄清湖大樓購地案，一審被判刑7年8月，遭法院要求帶「個案手機」定期拍照報到。但辜仲諒七月間因有多次行程，希望變更拍照報到地點，最後高等法院裁定，因辜仲諒在台北市中山北路6段的住所地房屋修繕，准許他改成在中山北路7段的居所地報到；其他聲請則未獲准許。

辜仲諒在2005年擔任中國信託商銀董事長時，公司以9.5億元購買澄清湖大樓、作為中信商銀第二訓練中心及南部休憩中心。檢方認為，辜仲諒在其中隱瞞關係人交易並墊高交易成本，使中信商銀蒙受多付1億元的損失，因此提起公訴。一審在5月間依《銀行法》背信罪，判辜仲諒7年8月徒刑，另3名時任中信商銀主管張明田、林祥曦與李聲凱，各判刑8年、9年6月與9年4月，辜、張與林3人附加即日起限制出境、出海各8個月。

另外檢方也在判決後，聲請對辜仲諒等人實施科技監控，台北地院審理後，裁定4人即日起至今年（2025年）9月26日止，增加每天以法院配發個案手機自拍面部照片、回傳科技設備監控中心報到1次措施，若4人違反防逃措施，將可羈押。至於本起澄清湖大樓購地弊案則上訴第二審，由高等法院審理。

高院收案後，辜仲諒隨即以七月間有南投家族旅遊、高雄的集團高爾夫球賽，以及台南的U12棒球賽開幕式等理由，向高院聲請變更科技監控方式，希望在這幾個行程間，改為在當地特定地點，以手機自拍照片，完成報到。高院日前為此召開訊問庭。

不過庭訊一開始，法官詢問辜仲諒的住居所後，發現辜仲諒目前居住的地點為台北市中山北路7段的房屋，但報到的住所地則為中山北路6段的房屋。辜仲諒也指出，中山北路6段的住所地因為修繕，目前無法居住；而他實際上在中山北路7段房屋已經居住超過10年，所以也一併聲請改變為每日上午7點到11點，於中山北路7段房屋前拍照報到。

當日的庭訊中，法官認為這些行程都是辜仲諒的私人行程，與法院審理中的案件並無相關聯；所以若依照檢察官建議，改為配戴監控手環、腳環，由科技監控中心監控辜仲諒所有行程，這樣就不需要手機拍照上傳，也就不需要變更手機拍照地點。

但辜仲諒一聽到說要配戴監控腳環，馬上說「若要配戴電子腳環，那這些行程我都不參加了。」他還說「因為這些行程都有許多外賓到場，戴上腳環，不能看。」庭訊隨後結束，法官諭知評議後做出裁定。

最後高院裁定，准許辜仲諒變更科技報到地點為中山北路7段房屋，至於辜仲諒另外聲請的南投、台南、高雄等地的報到方式，高院則駁回這些請求。可抗告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
19歲男大生爆肥得糖尿病　醫點名4大兇手：很多人天天吃
新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝
川普宣布「與印尼達成關稅協議」：對所有人都很棒
高雲翔前妻宣布再婚！　嫁小9歲《慶餘年》男星

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

辜仲諒私人行程「戴腳環不能看」被駁回聲請　變更居所地報到獲准

快訊／台中18歲女被刀割頸　警方鎖定嫌犯追查中

台電員工命危裝葉克膜　爸爸發文請大家幫祈禱

快訊／國光客運司機疑分心撞前車2傷　乘客不敢再搭換車離開

台南嬤停電葬身火海　家屬：消防隊要我拿「預防火災海報」拍照

鄭文燦準備庭勘驗會議紀錄　辯「被丟包500萬」檢方陷人於罪

快訊／嘉義36歲台電員工重傷　搶救颱風高壓斷線遭電擊！過程曝光

快訊／板橋公車進站「掃歪變電箱」！周邊停電陷漆黑　台電急搶修

蘭嶼男遭2度潑灑「滾燙熱水」命危搶救！家屬PO文求助

摔到義肢飛出！民權大橋「波浪路」害2人送醫　市府認錯：可國賠

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

辜仲諒私人行程「戴腳環不能看」被駁回聲請　變更居所地報到獲准

快訊／台中18歲女被刀割頸　警方鎖定嫌犯追查中

台電員工命危裝葉克膜　爸爸發文請大家幫祈禱

快訊／國光客運司機疑分心撞前車2傷　乘客不敢再搭換車離開

台南嬤停電葬身火海　家屬：消防隊要我拿「預防火災海報」拍照

鄭文燦準備庭勘驗會議紀錄　辯「被丟包500萬」檢方陷人於罪

快訊／嘉義36歲台電員工重傷　搶救颱風高壓斷線遭電擊！過程曝光

快訊／板橋公車進站「掃歪變電箱」！周邊停電陷漆黑　台電急搶修

蘭嶼男遭2度潑灑「滾燙熱水」命危搶救！家屬PO文求助

摔到義肢飛出！民權大橋「波浪路」害2人送醫　市府認錯：可國賠

辜仲諒私人行程「戴腳環不能看」被駁回聲請　變更居所地報到獲准

涉資安風險！林世賢爆料縣府用DeepSeek寫稿　行政處急澄清

漢光模擬敵軍登陸交戰　陸軍206旅+後備部隊演練作戰計畫

BMW將推「M2跑車合法上路賽道套件」！超大尾翼上身　性能有感提升

川普宣布「與印尼達成關稅協議」！印尼將支付19％關稅

快訊／台中18歲女被刀割頸　警方鎖定嫌犯追查中

三元電池廠大火15傷！台泥董座張安平震怒返台　下令徹查究責

台電員工命危裝葉克膜　爸爸發文請大家幫祈禱

警大校長楊源明參訪嘉義市警局 　強化合作共創願景

內政部替代役與警專生1210人　投入嘉義救災行動

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

社會熱門新聞

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

嬤停電葬身火海　爆要家屬拿防火災海報拍照

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

即／嘉義台電員工遭電擊重傷　過程曝光

即／台中18歲女被刀割頸　警方鎖定嫌犯追查中

台電員工命危裝葉克膜　爸爸發文請大家幫祈禱

三重民宅惡火1男成焦屍　鄰居4貓1狗嗆死

即／才高調認愛模特女友　鄧佳華繳不出罰金入獄

蘭嶼男遭潑滾水命危！家屬PO文求目擊者

柯文哲「喪父、母失智」求限制住居：回家盡孝道

交保隔日發文鐵證團購主遭羈押禁見

即／國光客運司機疑分心　國道撞前車受困2傷

百萬網紅性侵甜點師　賠80萬二審獲緩刑

獨／京華城案證人翻供　廉政署打臉：看著筆電回答

更多熱門

相關新聞

「更生80」國際學術研討會

「更生80」國際學術研討會

今年是財團法人臺灣更生保護會成立80周年紀念，更保總會特於15日至16日，舉辦「更生80 溫暖有感 以愛復歸」國際學術研討會，邀請來自日本、美國及國內更生保護與戒癮處遇領域專家學者，共同探討深化更生制度建構與合作模式等重要議題。

即／掏空遠航收押中　張綱維再因爛尾樓詐貸遭調查

即／掏空遠航收押中　張綱維再因爛尾樓詐貸遭調查

新店粗坑壩3死1昏迷　新北啟動科技執法防溺

新店粗坑壩3死1昏迷　新北啟動科技執法防溺

史上首次！三級棒球中華隊聯合成軍誓師

史上首次！三級棒球中華隊聯合成軍誓師

百萬網紅性侵甜點師　賠80萬二審獲緩刑

百萬網紅性侵甜點師　賠80萬二審獲緩刑

關鍵字：

法律人權中信中國信託辜仲諒科技監控手機掏空二審高等法院棒協

讀者迴響

熱門新聞

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

「義渠王」前妻宣布再婚！嫁小9歲《慶餘年》男星

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

嬤停電葬身火海　爆要家屬拿防火災海報拍照

19歲男大生爆肥得糖尿病　醫點名4大兇手：很多人天天吃

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

即／嘉義台電員工遭電擊重傷　過程曝光

即／證實台電董事長探視重傷員工　卓榮泰談普發1萬：會分散力量

即／台中18歲女被刀割頸　警方鎖定嫌犯追查中

川普宣布：與印尼達成關稅協議

台電員工命危裝葉克膜　爸爸發文請大家幫祈禱

李國超「不碰紅黃牌機車」原因掀共鳴：台灣不是玩車的地方

三重民宅惡火1男成焦屍　鄰居4貓1狗嗆死

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面