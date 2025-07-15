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更生保護80年　借鏡美國日本「溫暖有感」國際學術研討會

▲▼「更生80 溫暖有感 以愛復歸」國際學術研討會。行政院政務委員林明昕、法務部部長鄭銘謙、臺灣高等檢察署檢察長兼任臺灣更生保護會董事長張斗輝。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲「更生80 溫暖有感 以愛復歸」國際學術研討會。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

今年是財團法人臺灣更生保護會成立80周年紀念，更保總會特於15日至16日，舉辦「更生80 溫暖有感 以愛復歸」國際學術研討會，邀請來自日本、美國及國內更生保護與戒癮處遇領域專家學者，共同探討深化更生制度建構與合作模式等重要議題。

15日的開幕式中，包含行政院政務委員林明昕、法務部部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗，及臺灣高等檢察署檢察長兼任臺灣更生保護會董事長張斗輝均出席。各高分檢署及地檢署檢察長、書記官長、主任觀護人、總會董監事及20 個分會主任委員、同仁也都參與盛會。

林明昕致詞指出，行政院期盼整合政府與民間資源，協助更生人努力復歸社會，這不只是政府的責任，也需要企業與社會的參與，從提早入監個案管理到提供友善就業機會，每一環節都至關重要。

▲▼「更生80 溫暖有感 以愛復歸」國際學術研討會。行政院政務委員林明昕、法務部部長鄭銘謙、臺灣高等檢察署檢察長兼任臺灣更生保護會董事長張斗輝。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲法務部部長鄭銘謙致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）

鄭銘謙則表示，這場研討會以「制度、架構與網絡」為主軸，邀請國內外講者深度分享，今福章二理事長、箕浦聰課長長期投入保護觀察與更生保護實務工作，Stephen C. Hanson高級治療顧問是成癮治療第一線工作者，三位在專業領域上各有獨到經驗，值得臺灣借鏡。期盼透過此次交流，深化臺灣與各國的學術合作，也藉此激發我國在更生保護、成癮防制之政策制度、工作模式與民間參與上的新契機，讓臺灣的更生保護與毒品防制工作更加完善、永續發展。

張斗輝致詞時也指出，更保長期推動租屋補助、就業協助、心理諮商及家庭支持等服務，並強化提早入監介入與密集複數輔導，協助個案在出監前即建立信任關係，實踐更全面的支持模式。本次研討會特別邀請日本更生保護領域的專家，分享體系架構、服務輸送、防止再犯及公私協力的寶貴經驗，並透過綜合座談深入交流。期盼藉此契機，借鏡他國作法，精進我國制度與實務，推動更生保護工作的創新與提升，深化國際連結，共同打造一個更有溫度、更具成效的支持網絡，實現「以愛復歸」的願景。

本次研討會安排日本及美國更生保護專題講座，與臺美日兩場綜合座談，涵蓋日本更生保護體系架構、服務輸送機制、防止再犯之跨部門合作、政府與民間協同的支持網絡等面向。特別的是，研討會現場設有「更生小市集」與「更生小美展」，展示更生人自立生活的努力與成果。「更生小市集」網羅臺灣各地10家更生人創業品牌，產品包括蛋捲、鳳梨酥、皮雕藝品、木工藝品、茶葉等，體現了更生人透過創業邁向復歸社會的真實故事與職人精神；「更生小美展」則展出更生藝術家結合流體畫、書法、漆器等多媒材的創作，呈現其透過藝術自我療癒與重建生命的歷程，並期盼將臺灣更生藝術與商品推向國際，讓世界看見臺灣更生力量的溫柔與堅韌。

▼臺灣高等檢察署檢察長兼任臺灣更生保護會董事長張斗輝致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼「更生80 溫暖有感 以愛復歸」國際學術研討會。行政院政務委員林明昕、法務部部長鄭銘謙、臺灣高等檢察署檢察長兼任臺灣更生保護會董事長張斗輝。（圖／臺灣更生保護會提供）

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