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新竹惡狼掐頸性侵！害女網友崩潰多次送急診　判賠150萬

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲女網友遭侵犯後，多次尋短被救回，高院判決加害人須賠償150萬元。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

犯下連續性侵、性騷擾案件的新竹市惡狼崔姓男子，被逮捕後二審將他判刑9年6月。其中他在2023年8月間約出女網友小玉（化名）喝酒，竟將小玉帶到偏僻處，掐頸性侵得逞。小玉被侵犯後，有強烈自殺傾向，也因此多次送醫急診。小玉求償500萬元，高等法院審理後，判決崔男須賠償150萬元。可上訴。

有多項前科、曾入獄服刑的崔男，在2023年7月底又開始犯案，上午時分他騎著機車在路上閒晃，看到一名國中少女，竟自後方對少女襲臀；當天下午，他又看到另一名國中少女，上前襲胸得逞。崔男犯案後隨即逃逸。

過了4日，崔男就犯下了侵犯小玉的案件；過了1個多月，崔男約出女友人小蘭（化名）到KTV歡唱，趁著2人獨處之際，崔男也對小蘭掐頸，強壓在沙發上性侵得逞。他的惡行經由被害人在網路上披露後，引起當地人心惶惶，警方火速逮捕崔男，檢方聲請羈押獲准提起公訴。一審將崔男重判有期徒刑9年4月。上訴二審後，更加重改判有期徒刑9年6月，目前上訴最高法院審理中。

其中小玉遭侵犯部分，判決指出，崔男與小玉為網友，他在犯下對2名少女性騷擾案件後，以免費請喝酒為理由，約出小玉喝酒。2人在中午時分約出於新竹某公園涼亭見面，崔男騙小玉說要到其他地方喝酒，將小玉帶到偏避處，而後抱住小玉，掐頸性侵得逞。崔男遭逮捕後，這部分高院將他判刑4年10月。

但小玉遭侵犯後一直走不出陰影，多次尋短，也多次被送往醫院急救。小玉的父母因此提出附帶民事訴訟，求償500萬元，其中包含父母各求償100萬元。案經高等法院審理後，高院認為崔男的行為確實嚴重侵害小玉的性自主權，判賠150萬元；不過小玉父母部分，高院認為崔男的行為並未讓小玉與父母間的關係發生疏離、剝奪，或其他須加以重建等情節重大之質量變化，因此這部分並未判准。可上訴。至於小玉獲准的150萬元賠償，在性侵求償案件中，已屬高額賠償案件。

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