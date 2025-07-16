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陸媒世運報導還喊「中國台北」？　國台辦：奧會模式不涉及新聞

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華（2025.07.16）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

成都世運將於8月7日開幕，大陸國台辦表態，歡迎台灣運動員和體育界參加或觀摩本屆運動會，不過他強調，奧會模式並不涉及新聞報導與新聞媒體。這意味著，成都世運期間，大陸媒體還是可能出現「中國台北」的稱呼。

於今（16）日的大陸國台辦例行記者會上，《東森新媒體ETtoday》詢問台灣選手報名成都世運的狀況，以及陸方有無邀請台灣政要或嘉賓參加開閉幕式。發言人陳斌華回應，第12屆世界運動會8月7日在四川成都舉行，各項籌備工作正在穩步推進，「我們歡迎台灣運動員和體育界前來參加或觀摩本屆運動會」。

他表示，有關台灣運動員參賽報名，組委會也會及時發布訊息，請關注組委會網站。

近年，大陸舉辦大型國際體育賽事時，儘管場館與正式文宣皆使用「中華台北」稱呼我代表隊，但大陸媒體於轉播或報導賽事時，卻屢屢以「中國台北」指稱。

《東森新媒體ETtoday》詢問陳斌華，國台辦對於這次世運中執行「奧會模式」採何態度與立場？國台辦是否認為兩岸的媒體都應依循「奧會模式」進行報導？

陳斌華強調，「奧運模式（台灣稱奧會模式）是國際體育組織和兩岸體育界共同遵循的原則，在大陸舉辦的國際體育賽事都已經並將繼續執行。奧運模式不涉及新聞報導、新聞媒體等其他領域或者賽事之外的區域」，他接著說，「你應該明白是什麼意思」。

「奧會模式」是我國奧會在1981年與國際奧林匹克委員會於瑞士洛桑簽署協議，規範中華奧會的英文名稱為「Chinese Taipei Olympic Committee」，以及所使用之會徽、會旗、會歌等。後來兩岸奧會1989年於香港簽署協議，確認中文為「中華台北」。

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