　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

民進黨點名陸5款App有資安威脅　國台辦：濫權妄為必遭民意反對

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華（2025.07.16）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

民進黨中國部透過臉書專頁呼籲民眾拒用高風險大陸的App，包括小紅書、微博、抖音、微信、百度雲盤等5款應用程序「資安風險極高」，提示民眾不要下載使用，並要求相關公職人員全部刪除。大陸國台辦發言人陳斌華今（16）日回應，民進黨藉口為了「資安」，實際上暴露內心的「不安」，害怕自己費盡心機構建的「信息繭房」被打破，「倒行逆施，必遭民意反對。」

陳斌華稱，「這些大陸應用軟件為何深受台灣民眾特別是青年的喜愛？是因為它們能讓台灣民眾獲取信息更高效，享受生活服務更方便、體驗社交分享更有趣。」

陳斌華也指出，民進黨的藉口是所謂「資安」，暴露的是他們內心的「不安」。害怕台灣民眾通過各種方式瞭解大陸的真實情況，害怕自己費盡心機構建的「信息繭房」被打破，害怕兩岸同胞借由信息互通增進瞭解、走近走親。

他強調，「民進黨當局草木皆兵，濫權妄為，倒行逆施，必遭民意反對。」

我國家安全局日前針對小紅書、微博、微信、抖音、百度雲盤等五款熱門大陸本土APP進行抽查，結果顯示皆存在嚴重違規行為。

民進黨中國部10日提醒國人，這些App不僅未經使用者明確同意，即大量蒐集臉部辨識資料、定位、通訊錄、裝置資訊。所有資料皆被回傳至大陸境內伺服器，不但侵犯使用者個人隱私，更可能大陸情治單位作為認知作戰與精準監控之用，對台灣國家安全構成實質威脅，提醒國人要謹慎下載使用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
惡火釀4死！消防衝錯地點延誤救援　倖存女：黒貓都找得到
2大廟斷交！　普濟殿妙招解僵局
快訊／台中18歲女遭割頸「鮮血噴牆」　嫌犯抓到了！
租客跑了！房東開門驚見「史詩級垃圾瀑布」　老鼠小強開運動會
被抽200管血！女學生摘墨鏡露臉　哽咽：該遮遮掩掩的不是我
狂抽血根本沒練球！她忍痛休學「被父誤會」　卻沒機會解釋了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

單方面啟用W121　國台辦：大陸空管工作無需與台灣協商

陸媒世運報導還喊「中國台北」？　國台辦：奧會模式不涉及新聞

民進黨點名陸5款App有資安威脅　國台辦：濫權妄為必遭民意反對

快訊／再制裁沈伯洋之父企業！　陸廢止在海關登記註冊

陸記者採訪遭砸爛攝影機　警方大動作拘人

古代也有「紅姐」！他扮女裝...性侵182位美人　慘被凌遲處死

人妻爛尾樓維權爆紅！工地真的動了　親自「下場鏟土」影片曝光

凌晨撿回收「撿到89萬金手鐲」！竟是珠寶店員工當垃圾丟了

熱到發紅！陝西氣溫「直逼45℃」　居民哀嚎：感覺像火爐在烤

25歲網紅「經痛十年」決定停經　醫嘆：每十個女生就會有1個

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

單方面啟用W121　國台辦：大陸空管工作無需與台灣協商

陸媒世運報導還喊「中國台北」？　國台辦：奧會模式不涉及新聞

民進黨點名陸5款App有資安威脅　國台辦：濫權妄為必遭民意反對

快訊／再制裁沈伯洋之父企業！　陸廢止在海關登記註冊

陸記者採訪遭砸爛攝影機　警方大動作拘人

古代也有「紅姐」！他扮女裝...性侵182位美人　慘被凌遲處死

人妻爛尾樓維權爆紅！工地真的動了　親自「下場鏟土」影片曝光

凌晨撿回收「撿到89萬金手鐲」！竟是珠寶店員工當垃圾丟了

熱到發紅！陝西氣溫「直逼45℃」　居民哀嚎：感覺像火爐在烤

25歲網紅「經痛十年」決定停經　醫嘆：每十個女生就會有1個

嫌鐵板燒菜太少爆口角！新北男三字經問候　廚師怒揮拳

全球民調曝「對中國改觀」　美國好感度僅剩35％

肥胖加速衰老1.5倍　恐罹52種病、失智風險大增

韓韶禧機場穿搭超平價！2顆小CK話題包、聯名上衣女神同款一次看

虐待153次！Finger inside成惡夢　惡師被炒反告幼兒園討243萬

尹錫悅「密通指令」通話全消失！特檢收押禁見　扣押搜索前國情院長

罷免倒數10天　雙北三地檢啟動查察「4行為妨礙投票」

她終於不再躲了！女學生1舉動快逼哭他：比大人勇敢一百萬倍

單方面啟用W121　國台辦：大陸空管工作無需與台灣協商

50歲女頻繁出血2個月　竟是懷孕誘發罕見癌症

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

大陸熱門新聞

人妻爛尾樓維權爆紅！最新影片曝光

古代也有紅姐！他扮女裝...性侵182位美人　慘被處死

快訊／再制裁沈伯洋之父企業！　陸廢止在海關登記註冊

撿回收撿到金手鐲！竟是珠寶店員工當垃圾丟了

25歲網紅「經痛十年」受不了…決定停經

誰最心動？盤點「南京紅爺4大男嘉賓」

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

陝西氣溫直逼45℃　居民：像火爐在烤

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

陸記者採訪遭砸爛攝影機　警方大動作拘人

外貌非首要！健身鮮肉親吐「紅爺」溫柔攻勢

民進黨點名陸5款App有威脅　國台辦：必遭民意反對

與外籍電競男一夜情外流！女大生遭退學

中國宣布非洲53國零關稅！獨缺台灣友邦

更多熱門

相關新聞

普發現金一萬違什麼憲？　民眾看得到「很可能拿不到」

普發現金一萬違什麼憲？　民眾看得到「很可能拿不到」

立法院上週五通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，明訂對國人普發一萬元現金。條例通過後，民進黨和行政院齊喊違憲，民進黨團主張由政院提出覆議，政院則傳出擬以「釋憲」或「不編預算」方式解套，不管哪一種方式，反正就是「不發」。普發一萬民眾看得到，但短期很可能拿不到。

快訊／再制裁沈伯洋之父企業！　陸廢止在海關登記註冊

快訊／再制裁沈伯洋之父企業！　陸廢止在海關登記註冊

罷不掉徐巧芯我活不下去！　曹興誠喊話

罷不掉徐巧芯我活不下去！　曹興誠喊話

嬤停電葬身火海　爆要家屬拿防火災海報拍照

嬤停電葬身火海　爆要家屬拿防火災海報拍照

遭控冷血霸凌助理　葉元之千字文澄清：悲劇不應成政治攻防燃料

遭控冷血霸凌助理　葉元之千字文澄清：悲劇不應成政治攻防燃料

關鍵字：

民進黨小红書抖音微博微信百度網盤資安疑慮國安國台辦陳斌華

讀者迴響

熱門新聞

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

緯創數技投控已婚董事長　帶「小40歲女密友」回家約會

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

點名百個小國　川普：關稅超過10％一點點

颱風估最快後天生成　發警報機率曝

台電員工命危裝葉克膜　爸爸發文請大家幫祈禱

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面