快訊／再制裁沈伯洋之父企業！　陸廢止在海關登記註冊

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國台辦發言人陳斌華今（5）日表示，大陸海關總署已廢止沈伯洋之父沈土城企業兆億有限公司的Sicuens International CO. LTD的登記註冊，並稱決不允許有人一邊在大陸賺錢，一邊支持台獨分裂活動。

今（16）日於例行記者會上，陸媒提問，「海關總署近日廢止了一家名為 Sicuens International CO. LTD 的企業在海關的登記註冊，這家企業據說就是『台獨』頑固分子沈伯洋之父沈土城的兆億有限公司改頭換面註冊的。請問是否屬實？」

大陸國台辦發言人陳斌華表示，確如你所說，這家註冊地為「中國台灣」的公司相關資訊與台灣兆億有限公司一致，大陸海關已廢止其登記註冊。

他強調，依法對「台獨」頑固分子的關聯企業實施懲戒，是對「台獨」勢力謀「獨」挑釁的有力懲戒和堅決打擊。「我們決不允許有人一邊在大陸賺錢，一邊支持『台獨』分裂活動。」

陳斌華稱，如果「台獨」分子誤判形勢、一意孤行，只會付出更慘痛的代價。

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

在回答另一個相關問題時，陳斌華稱，「台獨」頑固分子一方面謀「獨」挑釁言論囂張、態度猖狂，打著「抗中保台」的旗號攻擊抹黑兩岸交流合作；另一方面虛偽雙標、唯利是圖，本人藉「獨」斂財，其家屬從兩岸貿易中獲利。「這樣的害群之馬、無恥之徒，被依法懲戒，被輿論揭露抨擊，完全是咎由自取。」

上（6）月初，國台辦宣布對「台獨頑固分子」沈伯洋之父沈土城在台灣企業兆億有限公司實施懲戒，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作，並將對其採取其他必要措施。

2024年10月14日，大陸國台辦將沈伯洋列入「台獨頑固分子清單」，對黑熊學院及沈伯洋等人實施制裁，禁止沈及其家屬進入大陸和香港、澳門，限制黑熊學院及沈的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作。