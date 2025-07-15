遭控冷血霸凌助理　葉元之千字文澄清：悲劇不應成政治攻防燃料

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委葉元之今（15日）遭週刊爆料，對已故方姓助理職場霸凌，方姓助理遺孀更現身控訴先生遭葉元之言語羞辱及精神虐待，並侵害勞權。對於外界4大質疑，葉元之晚間發出千字長文澄清，他也強調，能理解家屬需要情緒出口，過去半年他寧願承受「慣老闆」罵名，也不願多談細節，就是為了對逝者的尊重。但如今，這份善意卻在罷免前夕被泛政治化，逼得不得不揭示真相，這場悲劇不應成為政治攻防的燃料，懇請大眾回歸理性思考，勿隨不實的指控起舞。

葉元之發出千字長文澄清，他表示，二月前助理過世，有關家屬指控，很多不是事實，自己一直以來都選擇尊重與承受，因為不願在逝者已矣的此刻，再去揭開任何可能造成二次傷害的細節。然而，一再的政治化抹黑，已嚴重扭曲事實，並對本人名譽造成重創，自己在此被迫澄清，以正視聽。

葉元之指出，茲就家屬核心指控，說明如下。第一、絕無不當辭退！方旭先生於1月1日主動請辭，1月10日完成離職手續，何來13日惡意解雇？

葉元之表示，家屬指控本人惡意辭退方先生，這完全是子虛烏有。事實是，方先生多次萌生辭意，甚至在 1月1日因工作因素傳訊息向本人請辭，隔日即沒來上班，後來是辦公室同仁主動聯繫方先生，請方先生回來辦公室溝通，方先生才表示「真的不想做了」，並提出「做到找到人為止」。

葉元之指出，最終，方先生於 1月10日 再次提出離職，他予以同意，並由他親自簽署離職文件，完成一切手續。辦公室內所有同仁都在場見證。

葉元之說，試問，一個1月1日就請辭、1月2日就不來上班、1月10日已辦妥離職手續的同仁，怎麼可能等到1月13日「才知道自己被辭退」？而且他也從未說過「你請辭就不用請假」。這種說法完全違背常理與邏輯。若真要惡意辭退，何不在1月2日方先生未上班時就順勢同意？

第二、所謂「言語羞辱」絕非事實，純屬可受公評的工作內容討論。葉元之說，報導中斷章取義的截圖，實則全為工作上的溝通。例如，周刊指控本人羞辱他「只認識兩個記者嗎？」這句話的背景是，新聞稿發布理應是全面性的，要發給多數記者，但方先生僅發給了兩位記者。自己提醒應將新聞稿發給更多的記者，這是對工作方法與態度的基本要求與討論。

第三、從未拒絕病假申請，方先生腰痛請假皆准許，有對話紀錄為證。葉元之再說，家屬從最初指控「躺在病床上請假被我拒絕」，到現在改口，但事實只有一個，他從未不准任何同仁的病假，事實上他們辦公室的請假相當順暢，去年也曾有同仁請長假去北歐遊玩。

葉元之提到，今天他已出示對話截圖，例如去年10月11日與10月24日，方先生表示腰痛需要請假，他皆回覆「好的」予以批准，其他沒有回覆，是因為他並沒有不准許，方先生可以直接離開辦公室去看病。

第四、退保是依法執行，與請病假無關。葉元之指出，家屬稱「請病假就被退保」，這並非事實。方先生是「主動辭職」，依《勞保條例》，雇主必須於員工「離職當日」辦理退保。依法在1月10日方先生離職當天退保，若不辦理立即違法。將合法的離職程序，扭曲為因病假而退保，是惡意誤導。

葉元之強調，從頭到尾，他們只知道方先生有腰痛的困擾，某次他詢問還好嗎?方先生本人也在對話中表示「沒那麼嚴重」。

葉元之提到，關於薪資調整，也是方先生因自認未能完成法案助理的核心工作（法案、質詢稿、預算），不希望影響辦公室運作，希望另聘他人，於去年11月主動提出「減薪」、「做到辦公室找到新人為止」。後來因考量方先生12月減薪會影響年終獎金計算，等到隔年1月才進行契約調整，如今卻被扭曲成惡意減薪。

葉元之直言，方太太並非在他們辦公室工作，所知的許多情況，恐是片面或轉述而來，與辦公室發生的真實狀況有極大落差。他們曾數次希望能與家屬溝通說明，甚至他也親赴靈堂兩次，皆未能見到，後續透過共同友人聯繫，亦被堅決拒絕。

最後，葉元之強調，自己能理解家屬需要情緒的出口，過去半年，他寧願承受「慣老闆」的罵名，也不願多談方先生在職時的工作細節，就是為了對逝者的尊重。但如今，這份善意卻在罷免前夕被泛政治化，逼得不得不揭示真相。「這場悲劇不應成為政治攻防的燃料，懇請大眾回歸理性思考，勿隨不實的指控起舞」。