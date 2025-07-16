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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「大罷免要用愛來消除仇恨」　曹興誠喊話：罷不掉徐巧芯我活不下去

▲聯電創辦人、「剷除黑芯」罷團領銜人曹興誠。（圖／反共護台志工聯盟提供）

▲聯電創辦人、「剷除黑芯」罷團領銜人曹興誠。（圖／反共護台志工聯盟提供）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入倒數，首波24位國民黨立委罷免案將在7月26日進行投票。對此，聯電創辦人、罷免領銜人曹興誠15日表示，「徐巧芯是我的責任區，罷免不掉徐巧芯，我就活不下去，所以一定要罷免掉」。他也強調，大罷免並非藍綠對抗、而是善良對抗邪惡，罷團在罷免過程非常平和理性，對這些立委沒有仇恨，只是愛台灣，而反罷免的仇恨是多年來被國民黨挑撥，所以大家要用愛消除仇恨，一定要贏，大罷免大成功。

曹興誠於節目《新台派上線》台北戶外開講場表示，今天大家一起罷免台北市所有國民黨立委，為什麼要罷免他們？台北市的立委應該是全國最有水準的立委、最有看法的立委，可是現在這5個立委完全墮落，墮落成總召傅崐萁的跟班小弟，完全沒有主見，這是台北的恥辱，這難道是大家要的立委嗎？

曹興誠表示，「這些立委，像是徐巧芯就不用提了，是我的責任區，罷免不掉徐巧芯，我就活不下去，所以一定要罷免掉」。自己以前是深藍的，跟這些立委都認識，但沒有想到現在他們墮落成這個樣子，賴士葆以前還算是專業立委，怎麼現在也變成傅崐萁小弟？賴士葆做夠了請下台。

曹興誠認為，大罷免等於是重新塑造國家，國家過去一直被中共滲透，國民黨順著中共意思，每天製造仇恨與挑撥，把民進黨與政府當成仇敵，大家能忍受嗎？

曹興誠說，在場的大家應該都有了覺醒，但現在要把中間選民盡量能夠拉出來，讓中間選民了解大罷免並非藍綠對抗、而是善良對邪惡的對抗，罷團在罷免過程中非常平和理性，但反對罷免的人非常粗暴，威脅辱罵甚至肢體攻擊，這代表這群人心目的仇恨。

曹興誠再說，罷團對這些立委沒有仇恨，只是愛台灣，那反罷免這些仇恨怎麼來的？就是多年來被國民黨挑撥，所以才對罷團有很深的仇恨，這是很可怕的，這次罷免大家要用愛消除仇恨，這是良善對邪惡的對決，一定要贏，大罷免大成功。

▼國民黨立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲▼徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

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