全球民調曝「對中國改觀」　美國好感度僅剩35％

▲最新民調顯示，受訪國家中平均有36%的民眾對中國抱持好感。圖為中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

國外最新民調指出，多國受訪者在過去一年中，對中國的印象有所改善，但整體而言仍不看好；而美國自總統川普上任後，許多人對美國的負面觀感大幅增加，在10個高收入國家中，平均只有35%的受訪者對美國抱持好感，遠低於前一年的51%。

一份由皮尤研究中心（Pew Research Center）發布的最新民調顯示，在全球25個受訪國家中，有15個國家表示對中國抱持正面看法的民眾比例有所增加。同時，有16個國家對中國國家主席習近平的信心也同步提升。

整體而言，受訪國家中平均有36%的民眾對中國抱持好感，相較於2024年的31%有所成長；其中，法國、加拿大、南非、澳洲、英國和德國等國，對中國的觀感皆呈現改善趨勢。

值得注意的是，美國民眾對中國的看法，雖在新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後一度探底，但自去年以來也回升了5個百分點。本次調查中，南韓是唯一一個民眾對中國觀感下滑的國家。

儘管對中國的觀感有所改善，全球對中國持負面看法的受訪者比例從2024年的平均61%下降到今年的54%。然而，亞太地區的大多數受訪國家仍普遍認為中國對其國家構成最大的威脅，印尼則是唯一一個受訪者認為美國對其構成最大威脅的亞洲國家。

▲川普上任後，全球24個國家對美國的看法普遍轉為負面。（圖／路透）



這項年度調查是在1月（川普就職前）至4月（宣布全球關稅）期間進行。調查同時發現，波蘭、英國、希臘和西班牙等國，13至18歲的年輕族群對中國的看法更為正面。

皮尤研究中心的另一項獨立調查也顯示，全球24個國家對美國的看法普遍轉為負面；在10個高收入國家中，平均僅35%的受訪者對美國抱持正面看法，相較於前一年的51%大幅下滑。

儘管對美國的看法惡化了，但幾乎所有受訪國家的人們仍然優先考慮與美國建立更強的經濟關係，而不是中國。印尼、南非、墨西哥和肯亞是唯一偏好與中國而非美國建立更強經濟關係的國家。

皮尤研究中心副研究總監席爾瓦（Laura Silver）指出，民眾對美國和川普政策的態度，很可能是造成這種轉變的關鍵因素之一，「觀點在某種程度上是相對的，這意味著如果對一個超級大國的看法改變了，那麼對另一個超級大國的看法也可能隨之改變。」

席爾瓦說，「當美國可能看起來不那麼可靠，且人們對川普領導全球經濟缺乏信心時，中國在某些人眼中可能會有所不同。」她表示，在這種背景下，現在全球更多人認為中國是世界領先的經濟強國。