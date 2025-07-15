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命案發生1周17歲少女「狂PO片哀悼爸媽」　警發現她就是凶手

命案發生1周17歲女在TikTok上哀悼爸媽被殺　警發現她就是凶手。（合成圖／翻攝自TikTok與Carroll County Sheriff`s Office）

▲警方發現少女是命案凶手。（合成圖／翻攝自TikTok與Carroll County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州17歲少女莎拉(Sarah Patrick)被控殺害41歲母親克莉絲汀(Kristin Brock)與45歲繼父布洛克(James Brock)，案發當時她才年僅16歲，還在社群平台上發布一系列哀悼死去父母的內容，結果調查發現她就是凶手。

41歲女子克莉絲汀與伴侶布洛克，2月20日被人發現陳屍在家中，身上有明顯槍傷，發現者是5歲女兒，由他們的17歲女兒莎拉報案，在他們去世一周後，莎拉在TikTok上發布多支哀悼父母的影片，並配上她難過哭泣的模樣，還要求警方一定要為父母伸張正義。

警方調查時注意到，案發現場雖然有門被打開，可是沒有被闖入的痕跡，而且屋內沒有任何東西遭到失竊，讓案情陷入膠著，自案件發生以來一直持續進行調查，直到上周莎拉在偵訊下終於坦承犯案。

警方表示，他們最初是從莎拉在喪禮上的弔唁詞中發現疑點，後來花了數月的時間，才終於對這名少女提出起訴，被告將以成年人身分接受審判，被控2項謀殺罪與2項嚴重攻擊罪，目前仍在調查犯案動機，雖然莎拉已被指控，但不排除可能有其他涉案者。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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