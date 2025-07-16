美媒：台灣、瑞士、印度協議近了　有望未來數周內宣布

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普上周對20多國發出關稅通知函，美媒Politico分析，台灣、瑞士、印度等國至今尚未收到通知函，可能代表這些國家更加接近達成真正的貿易協議，有望在未來這幾周宣布。

川普多次暗示與印度即將達成協議，但具體細節正在敲定中，但研究美印關係的前政府官員認為，川普未正式致函其實是個好兆頭。前美國助理貿易代表林斯科特（Mark Linscott）分析，川普關稅通知函措辭強硬直接，「如果印度收到這樣的信函，印方可能會覺得像被打臉，進而影響雙方幾乎談妥的協議」。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

印度貿易代表團包括首席談判代表、商務部特別秘書阿格拉瓦爾（Rajesh Agrawal）目前已抵達華府進行訪問，重燃協議即將達成的希望。川普15日再次對媒體暗示：「我們將能進入印度市場。」無論美印最終宣布達成何種協議，預計都只會是貿易協議第一階段，要到秋季才會有更全面穩健的協議。

台灣與瑞士是另外2個與美國貿易密切往來且未收到通知函的國家，兩國正在與美方協商談判，希望避免高額對等關稅以及對重要產業的關稅，例如台灣半導體產業與瑞士製藥產業。台灣與瑞士的企業都在美國進行大規模投資，包括台積電在亞利桑那州投資1650億美元設廠。

在未收到關稅信函的其餘國家之中，包括部分與美國貿易往來有限的小國，但在某些情況下依舊面臨巨額關稅上調。川普降低對柬埔寨、寮國等貿易夥伴的最高關稅稅率，但現階段仍不清楚川普是否會對馬達加斯加、模里西斯、賴索托等國做出同樣決策。

一名不具名白宮官員說明，截至15日暫無向其他國家寄送關稅通知函計畫，但強調情勢仍在變動中。