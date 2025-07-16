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展出「被附身」安娜貝爾鬼娃　靈異調查員突過世

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲超自然現象調查員巡迴展示安娜貝爾娃娃，沒想到工作結束回到旅館之後突然過世。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

54歲超自然現象調查員里維拉（Dan Rivera）近期在美國賓州進行巡迴展工作，展出「被惡魔附身」的安娜貝爾娃娃（Annabelle），但在13日晚間活動結束返回下榻旅館之後，突然過世。

The Evening Sun、時人雜誌報導，里維拉從事超自然現象研究與調查工作超過10年之久，是新英格蘭心靈研究協會首席研究員，近期與協會其他成員帶著安娜貝爾娃娃，進行名為「惡魔奔逃之旅」（Devils on the Run Tour）的巡迴展。

只不過就在7月13日晚間8時過後，消防員與醫護人員接獲通報趕來里維拉所住的旅館。亞當斯郡紀錄顯示，當人員趕抵旅館之後，針對一名與里維拉同齡的男子進行CPR搶救。

新英格蘭心靈研究協會在14日晚間證實里維拉的死訊。協會稱，「我們心碎不已。里維拉真心相信分享在超自然知識這方面的經驗與知識普及，他的善良與熱情感動每一名認識他的人」。

里維拉的死因尚待確認，最終驗屍結果可能數月後才會出爐。法醫人員透露，當時里維拉是獨自一人待在旅館房間內。

依據協會的介紹，安娜貝爾娃娃起源可追溯至1968年，當時一名實習護士收到禮物之後，把娃娃帶回她與室友同住的家中，但她們幾乎是立刻發現娃娃有些詭異狀況，經靈媒告知，娃娃被一名叫做安娜貝爾的小女孩靈魂附身。

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