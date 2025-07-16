美中90天寬限期倒數　美財長證實「輝達H20解禁」是談判籌碼

▲貝森特與中國國務院副總理何立峰。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國財政部長貝森特15日向市場信心喊話，暗示原定8月12日到期的美中關稅休戰期限富有彈性，強調兩大經濟體之間的談判進展「非常順利」，預計未來幾週將舉行會談，要投資者別擔心。此外，貝森特也證實，授予輝達H20銷售許可是川普政府與中國談判中的籌碼之一。

貝森特（Scott Bessent）在《彭博財經視訊》（Bloomberg Surveillance）節目上表示，「我告訴市場參與者，別擔心8月12日。」中美5月12日在日內瓦會談達成共識，雙方相互免去24％的對等關稅，暫時休兵90天，維持10％基準稅率，並各自取消91％的反制性關稅，而休兵期將在8月12日結束。

報導指出，貝森特這番話不僅可能讓投資人鬆一口氣，也進一步鞏固了他作為川普（Trump）政府中對華鷹派的制衡角色，顯示出他對中美關係穩定的信心。

貝森特表示，他希望能盡快與中方代表、國務院副總理何立峰會面，地點可能選在第三國，時間則配合中國領導階層預計於下月初舉行的會議，可能選在會議之前或之後。

貝森特說，「我們還在努力。中國領導階層在8月初有個大型會議。我們正在設法安排，看看能否在那次會議之前或之後，在第三國舉行會談。」

據了解，美中6月在倫敦舉行的談判中，雙方就放鬆對半導體和稀土的出口管制。值得注意的是，晶片製造商輝達（Nvidia）近日也在部落格中表示，美國政府已向其保證，將核發向中國企業銷售H20 GPU的許可證。

貝森特也證實，授予許可是川普政府與中國談判中的籌碼之一，「你或許會說，那是我們在日內瓦和倫敦使用的一個談判籌碼。這都是拼圖的一部分。他們有我們想要的，我們有他們想要的，而且我們現在的狀況非常順利。」