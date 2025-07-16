放寬美豬美牛不產地標示？　經貿辦掛保證：堅守產業與國家利益





▲行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣16日到立法院外交委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣正與美國談判關稅中，外界關切政府是否就放寬美豬、美牛不產地標示、基因改造食品進口及農產品零關稅。行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣今（16日）表示，保護農民是必然的，「我們一定會堅守產業、國家利益」。

立法院外交國防委員會邀請外交部部長、國家安全局局長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表，16日報告「台美對等關稅談判進度、預期成果、對我國可能之衝擊及因應策略」，並備質詢。不過外交部由政次陳明祺出席，國安局則是副局長黃明昭。

國民黨立委徐巧芯表示，政府在關稅上談判相對日本來說非常不透明，讓民眾跟企業不知所措；以日本來說，日本政府赴美談判次數、談判涉及的東西、範圍、紅線、基本態度，以及美方對日開出的條件跟談判難度，都有公開讓日本民眾跟產業知道。徐也表示，日本堅持全面協議強調汽車關稅必須納入談判範圍，以及農產品上對稻米進口問題上堅守底線。

接著，徐巧芯詢問，台灣方面有哪些底線是可以公開告訴大眾，堅守不放？顏慧欣說，各國跟美都有國際談判的保密義務，台灣也是有同樣義務。徐追問，日本沒有嗎？顏回應，所以日韓實際上也未揭露透多訊息。但徐說，日韓雖無揭露，但有講到談判底線，告訴國民跟產業「我們一定會保護你」。顏表示，台灣的底線是國家產業利益、糧食安全、國民健康。

徐巧芯也提到，美國先前公開訊息談到，希望美豬跟美牛不做產地標示，以及基因改造食品進口、農產品零關稅等，政府是否堅持這3項？農業部次長杜文珍說，就農業部立場，絕對支持國內利益。顏慧欣說，經貿辦很清楚台灣利益所在，會堅持產業、國家利益；委員提出的是美方利益所在，所以美在談判中可能會觸及這些議題，我方立場是會持續堅持。

徐巧芯追問，日本直接告訴民眾會在這部分堅持底線，台灣有無就此對農民的承諾？顏慧欣說，農業部跟行政團隊對農民跟產業都有承諾，就是捍衛產業利益。徐巧芯說，所以她可以理解成這3項在談判後，不會讓美方執行？顏慧欣表示，這都涉及最後共識，不宜在此透露，但保護農民是必然的，「我們一定會堅守產業、國家利益」。