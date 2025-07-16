　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

放寬美豬美牛不產地標示？　經貿辦掛保證：一定堅守產業與國家利益

▲顏慧欣16日到立法院外交委員會進行關稅談判報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣16日到立法院外交委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣正與美國談判關稅中，外界關切政府是否就放寬美豬、美牛不產地標示、基因改造食品進口及農產品零關稅。行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣今（16日）表示，保護農民是必然的，「我們一定會堅守產業、國家利益」。

立法院外交國防委員會邀請外交部部長、國家安全局局長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表，16日報告「台美對等關稅談判進度、預期成果、對我國可能之衝擊及因應策略」，並備質詢。不過外交部由政次陳明祺出席，國安局則是副局長黃明昭。

國民黨立委徐巧芯表示，政府在關稅上談判相對日本來說非常不透明，讓民眾跟企業不知所措；以日本來說，日本政府赴美談判次數、談判涉及的東西、範圍、紅線、基本態度，以及美方對日開出的條件跟談判難度，都有公開讓日本民眾跟產業知道。徐也表示，日本堅持全面協議強調汽車關稅必須納入談判範圍，以及農產品上對稻米進口問題上堅守底線。

接著，徐巧芯詢問，台灣方面有哪些底線是可以公開告訴大眾，堅守不放？顏慧欣說，各國跟美都有國際談判的保密義務，台灣也是有同樣義務。徐追問，日本沒有嗎？顏回應，所以日韓實際上也未揭露透多訊息。但徐說，日韓雖無揭露，但有講到談判底線，告訴國民跟產業「我們一定會保護你」。顏表示，台灣的底線是國家產業利益、糧食安全、國民健康。

徐巧芯也提到，美國先前公開訊息談到，希望美豬跟美牛不做產地標示，以及基因改造食品進口、農產品零關稅等，政府是否堅持這3項？農業部次長杜文珍說，就農業部立場，絕對支持國內利益。顏慧欣說，經貿辦很清楚台灣利益所在，會堅持產業、國家利益；委員提出的是美方利益所在，所以美在談判中可能會觸及這些議題，我方立場是會持續堅持。

徐巧芯追問，日本直接告訴民眾會在這部分堅持底線，台灣有無就此對農民的承諾？顏慧欣說，農業部跟行政團隊對農民跟產業都有承諾，就是捍衛產業利益。徐巧芯說，所以她可以理解成這3項在談判後，不會讓美方執行？顏慧欣表示，這都涉及最後共識，不宜在此透露，但保護農民是必然的，「我們一定會堅守產業、國家利益」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連14天抽血畫面曝！女學生兩手都是洞
快訊／國家警報響！　大雷雨炸北北基
18歲女遭恐怖前任割頸！驚悚畫面曝
公車、輕軌停駛！高雄防空演習登場　不聽勸最高罰15萬
台電36歲員工命危　賴清德探視病床邊喊「加油大家都在等你」
買伴手禮回台「遭重罰20萬」　23歲女爆哭：真的粗心
6千伏特高壓電「左手進右手出」　台電36歲員工現況曝
快訊／14縣市大雨特報！　下到晚上
抽考！罷免投票所「麥玉珍看不懂」　狂喊：我聽不懂中英文
「每天抽血3次」女學生發燒送急診！教練冷回：實驗要做完

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

丹娜絲釀農損逾26億　國民黨團提2訴求：農業設施補助提高至8成

漢光反空降！演練共軍夜襲松機　官兵藉「人攜式刺針飛彈」制敵

罷免說明會民團列3失職行為　傅崐萁提財劃法增預算擬讓教育全免費

陳其邁表態！普發1萬未必對國家最有利　應等美國關稅衝擊再評估

抽考！考察罷免投票所「麥玉珍看不懂」　狂喊：我聽不懂中英文

大罷免倒數10天　凌濤揭綠營奧步：賴清德可能下周就宣布戒嚴？

台電員工搶修觸電命危　賴清德探視病床邊喊「加油大家都在等你」

丹娜絲災後台南拚重建！募款已破4835萬　意外曝光黃偉哲捐11萬

放寬美豬美牛不產地標示？　經貿辦掛保證：堅守產業與國家利益

罷免投票遇颱風怎麼辦？李進勇曝2解方　遇1情況直接改期

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

丹娜絲釀農損逾26億　國民黨團提2訴求：農業設施補助提高至8成

漢光反空降！演練共軍夜襲松機　官兵藉「人攜式刺針飛彈」制敵

罷免說明會民團列3失職行為　傅崐萁提財劃法增預算擬讓教育全免費

陳其邁表態！普發1萬未必對國家最有利　應等美國關稅衝擊再評估

抽考！考察罷免投票所「麥玉珍看不懂」　狂喊：我聽不懂中英文

大罷免倒數10天　凌濤揭綠營奧步：賴清德可能下周就宣布戒嚴？

台電員工搶修觸電命危　賴清德探視病床邊喊「加油大家都在等你」

丹娜絲災後台南拚重建！募款已破4835萬　意外曝光黃偉哲捐11萬

放寬美豬美牛不產地標示？　經貿辦掛保證：堅守產業與國家利益

罷免投票遇颱風怎麼辦？李進勇曝2解方　遇1情況直接改期

桃園許厝港濕地升級！新設人文廣場　成踏浪、賞夕陽新據點

中國限制出口正極材料　泓辰 : 鋰錳鐵將成戰略物資

TOYOTA GR86日規新年式8／1登場！昔「高人氣塗裝」以特仕版回歸

反制川普關稅！巴西妓院對美籍客加收50％「川普稅」

兩岸青少年「以球會友」　體驗福州「夜經濟」與傳統文化之美

上屆跆拳道銀牌黃映瑄再戰世大運　拚獎牌兼當攝影師

這國家快破產了！慘背債2665億　信評連三降「恐步斯里蘭卡後塵」

「新一代Peugeot 3008」試駕！進口光環國產價　1.2升省油好開又好養

快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸北北基「國家警報響」

壽豐惡火釀4死悲劇！徐榛蔚哀悼致慰問金　緊急安置並協助喪葬

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

政治熱門新聞

即／證實台電董事長探視重傷員工　卓榮泰談普發1萬：會分散力量

柯文哲臉書成延押理由！　吳宗憲：證人翻供才符合羈押要件

柯文哲延押庭發言全文曝光　「押我一個就好了」

美對台關稅會比32％高？　外交部：不確定也不能說樂觀「盡力談判」

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

罷不掉徐巧芯我活不下去！　曹興誠喊話

懶人包／消費券、3倍、5倍券、6000到1萬　政策目的成本一次看

盜圖被抓包！　民眾黨備位立委盜用綠委勘災圖卡還塗改

抽考！考察罷免投票所　麥玉珍狂喊：我聽不懂

多位退役軍官猛酸漢光被北京引用　軍方人士怒：無恥領退休俸

卓榮泰稱普發1萬只能買遙控飛機、冰箱　網友洗版罵翻了

傳賴清德8月出訪過境美國　總統府回應

卓榮泰稱1萬買遙控飛機！柳采葳：晉惠帝何不食肉糜

柯文哲臉書成延押理由　徐巧芯：連土城家暴殺妻男都被無保請回

更多熱門

相關新聞

台灣被點名！　美媒：關稅協議近了

台灣被點名！　美媒：關稅協議近了

美國總統川普上周對20多國發出關稅通知函，美媒Politico分析，台灣、瑞士、印度等國至今尚未收到通知函，可能代表這些國家更加接近達成真正的貿易協議，有望在未來這幾周宣布。

曝對美談判最重要目標　經貿辦：至少要不高於日韓關稅

曝對美談判最重要目標　經貿辦：至少要不高於日韓關稅

美財長證實「輝達H20解禁」是談判籌碼

美財長證實「輝達H20解禁」是談判籌碼

川普警告日本：8月恐開徵25%對等關稅

川普警告日本：8月恐開徵25%對等關稅

美對台關稅會比32％高？　外交部：不確定也不能說樂觀「盡力談判」

美對台關稅會比32％高？　外交部：不確定也不能說樂觀「盡力談判」

關鍵字：

顏慧欣對等關稅美豬美牛零關稅產地標示基改食品

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

緯創數技投控已婚董事長　帶「小40歲女密友」回家約會

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

點名百個小國　川普：關稅超過10％一點點

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面