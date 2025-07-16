美公民與烏克蘭人慶生、過節「卻通敵俄軍」害淪陷　普丁核准入籍

▲背叛烏克蘭人並興奮為俄羅斯效忠的美國公民馬汀戴爾，近日正式入籍俄羅斯。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合報導

一名協助俄軍在烏克蘭蒐集情報的美國公民，近日在莫斯科獲得俄羅斯公民身分，並於官方電視台鏡頭前，高舉新護照宣誓效忠俄羅斯憲法。俄國國營媒體指出，此項入籍是由俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）親自下令批准。

路透社報導，該名美國公民為馬汀戴爾（Daniel Martindale），俄國國營電視畫面顯示，馬汀戴爾蓄著整齊鬍鬚，身穿西裝打領帶，面帶微笑地領取護照。他以流利俄語宣讀誓詞後表示，「我深信俄羅斯不只是我的家，更是我的家人。如今這份歸屬感不僅存在於我心中，也已受到法律承認。」

馬汀戴爾自稱為一名基督教傳教士，是眾多在俄烏戰爭中支持俄方的外國人士之一，但他是少數曾深入烏克蘭前線、為俄軍提供實質軍事情報的人。據悉，他早在2018年就曾赴俄羅斯海參崴教授英文並學習俄語，自此愛上當地生活。

2022年初俄羅斯全面入侵烏克蘭前，馬汀戴爾居住於波蘭，並早有預感戰爭將至。他對親俄媒體InfoDefense透露，為了見證戰爭爆發，他竟騎單車穿越邊界進入烏克蘭。當俄軍開戰當日，他正待在西部城市利維夫（Lviv），回憶當時他說，「這其實滿令人興奮，我知道我期盼的冒險就要開始了。」

接下來的兩年，馬汀戴爾轉往烏東地區，居住於頓內茨克前線附近的烏克蘭控制村莊。他種植紅蘿蔔、地瓜與玉米，與村民一同慶祝生日與節日，但私下卻暗中向俄方通報烏軍部署與其他軍事情報。

據俄方消息，馬汀戴爾提供的情報中，有部分被用作奪取重要戰略城鎮庫拉霍韋（Kurakhove）的行動規劃依據。該城鄰近烏軍重要補給中樞波克羅夫斯克（Pokrovsk）。俄控頓內茨克地區領導人普希林（Denis Pushilin）12日公開讚揚馬汀戴爾貢獻，稱其「早已以忠誠與行動證明自己是我們的一分子」。

當俄軍攻占其居住村莊後，馬汀戴爾由俄特種部隊秘密撤離。去年11月，他在莫斯科舉行記者會，透露過去兩年透過Telegram與俄方建立聯繫，並稱「我所做的一切，都是為了拯救俄軍性命，並為俄羅斯人在烏克蘭爭取未來。我希望能繼續這樣做。」

白宮對此不予置評，路透社無法聯繫上馬汀戴爾本人。美國國務院發言人同樣拒絕就其入籍一事發表評論。