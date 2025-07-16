俄冷回應川普「加重制裁」威脅　消息人士揭心態：普丁會繼續打

▲普丁對川普的「加重制裁」威脅冷回應。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯總統普丁無意在短期內結束對烏克蘭的戰爭，並打算繼續戰鬥，直到西方同意在他提出的條件下進行停火談判。外媒引述3名接近克里姆林宮的消息人士指出，普丁對於美國前總統川普威脅加重制裁的言論毫不動搖，反而可能隨著俄軍在前線取得進展而擴大其領土訴求。

普丁於2022年2月對烏克蘭發動全面入侵，延續先前長達8年的烏東衝突。路透社引述消息人士指出，普丁認為俄羅斯的經濟與軍事力量足以承受進一步的西方制裁，並未因川普日前設下的50天和平協議期限而改變立場。

川普14日在白宮表示，對於普丁拒絕停火感到失望，並宣布將再度向烏克蘭提供包括愛國者飛彈在內的新一輪軍援，同時警告若50天內未達成協議，將對俄羅斯實施更嚴厲的制裁，包括對俄油買家課徵懲罰性關稅。

不過3名熟知俄高層想法的消息人士表示，普丁不認為西方有真正針對和平協議與他進行細節上的談判，包括美國在內都沒有對此與他進行具體交涉。一名消息人士表示，「普丁認為沒人真正與他談過和平協議的具體內容，包括美國。他會持續作戰，直到得到他想要的。」

該名人士指出，儘管川普與普丁曾有多次通話，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）也曾赴俄磋商，但普丁仍認為沒有進行真正有建設性的討論，「普丁重視與川普的關係，也認為與威特科夫的會談頗有成果，但他將俄羅斯利益置於一切之上。」

對此，白宮發言人凱莉（Anna Kelly）繼續將戰爭爆發歸咎於前總統拜登，強調，「與拜登不同，川普總統聚焦於結束殺戮，若普丁不願停火，他將面臨更嚴厲的制裁與關稅。」

消息人士指出，普丁提出的和平條件包括北約（NATO）不得東擴的法律保障、烏克蘭保持中立並限制其軍力、保護境內俄語使用者，以及西方承認俄羅斯對目前佔領區的主權。

此外，普丁也願意就烏克蘭的安全保障問題與主要大國討論合作架構，但目前尚不清楚具體機制。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則多次表明，不會承認俄羅斯對其領土主權的妝張，並堅持烏克蘭有主權選擇是否加入北約。

另一名消息人士表示，普丁認為實現俄羅斯戰略目標遠比遭遇經濟制裁重要，對於美國揚言制裁中國與印度等俄油買家，他實際上並不擔心。

其中兩名消息人士還補充，俄羅斯在戰場上逐漸取得主動權，並且該國轉以戰爭為導向的經濟體制正迅速擴產，特別是在砲彈等關鍵軍火項目上，產能已超過美國主導的北約聯盟，使得普丁更加堅定其長期作戰與壓迫談判的策略。