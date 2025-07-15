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烏克蘭喜收愛國者飛彈　俄議員酸「川普威脅」沒人怕

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統川普、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統川普、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普宣布向烏克蘭提供愛國者（Patriot）飛彈與防空系統，同時要求俄羅斯50天內與基輔達成停火協議，否則將對其施加「極其嚴厲的關稅」制裁。對此，烏克蘭總統澤倫斯基表示歡迎，莫斯科則對華府威脅不屑一顧。

川普在白宮會面北約秘書長呂特（Mark Rutte）時宣布，將向烏克蘭提供價值數十億美元的愛國者防空系統與攔截飛彈，並由德國及其他北約夥伴資助。

他承諾，愛國者飛彈將在幾天內運達，這也將是幫助烏克蘭自衛的重要一步。據信，基輔目前只有6組可使用的愛國者防空飛彈。

▲▼ 愛國者飛彈防空系統。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲愛國者飛彈防空系統，在烏俄戰爭中發揮關鍵作用。（示意圖／達志影像／美聯社）

對此，澤倫斯基14日晚間對川普表達感謝，「我感謝川普總統隨時準備好，支持我們保護人們性命。」他還透露，自己與川普的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）進行了一次「富有成效」的對話。

澤倫斯基也提到，在這個好消息宣布之後，他已與川普及呂特通話。外界普遍認為，自從今年2月澤倫斯基與川普在白宮橢圓形辦公室的災難性會面之後，雙邊關係明顯好轉。

但也有人懷疑，川普的威脅是否足以說服莫斯科停止戰鬥。一名前烏軍官員認為，這不太可能發揮強大的威懾作用。俄羅斯官員與親俄部落客，基本上也對川普的威脅不屑一顧，不斷宣稱這些威脅沒有想像中嚴重。

俄羅斯資深議員科薩切夫（Konstantin Kosachev）在Telegram發文表示，川普的最後通牒只是「空話一場」，暗示對方隨時可能收回言論，「50天內可以改變很多事情，不論是在戰場上，或者美國及北約的掌權者的心態。」親俄軍事部落客波多利亞卡（Yuri Podolyaka）也在Telegram發文宣稱，川普「可能在接下來50天內多次改變觀點」。

 
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