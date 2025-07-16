「紅姐」若來台會怎樣？　律師揭下場

▲「南京紅姐」事件近期引起社會討論。（圖／翻攝微博）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸偽娘網紅「南京紅姐」因與1691名男性發生無套性行為，又將性愛影片外流全網，引發社會譁然。對此，律師劉韋廷表示，紅姐如果來到台灣，會遇到什麼？包括會被控告妨害秘密罪，及散布、播送或販賣猥褻物品罪；此外，若明知自己有病還跟別人發生關係，導致對方被傳染，就觸犯《傳染病防治法》。

劉韋廷在臉書說，南京「紅姐」事件真是讓人跌破眼鏡，一個男扮女裝的騙局，竟然扯出這麼多法律問題！這可不是鬧著玩的，不管是在中國大陸還是台灣，這種行為都可能讓你吃上官司，甚至身敗名裂。

劉韋廷表示，紅姐的行為在哪裡都逃不過法律制裁！想像一下你以為遇到了真愛，結果卻是場精心策劃的騙局，你的一切還被偷拍下來，散佈到網路上，這簡直是惡夢一場！紅姐的行為可不僅僅是道德問題，而是實實在在的犯法。

劉韋廷指出，紅姐如果來到台灣，會遇到什麼？如果這齣戲碼在台灣上演，會面臨哪些法律大刀呢？首先她會被控告「妨害秘密罪」，你私密的一切被她用鏡頭偷偷記錄下來，這嚴重侵犯了你的隱私，就像是你家客廳被裝了針孔，誰能接受？這條罪名最高可以關她3年！

劉韋廷提到，再來，紅姐會觸犯「散布、播送或販賣猥褻物品罪」，把那些不堪入目的影片放到網路上，讓大家都能看到，這不只是讓受害者蒙羞，更是污染網路環境，這條罪最高可以判2年有期徒刑，如果透過網路大量傳播，刑期還會加重。

劉韋廷說，更嚴重的是，如果紅姐本身有傳染病，而且明知道自己有病，還跟別人發生關係，導致對方被傳染，那她就觸犯《傳染病防治法》，最高可能面臨3年徒刑和高額罰款，這可不是開玩笑，這是在拿別人的生命健康開玩笑！

劉韋廷表示，至於紅姐假冒身份騙取性行為，雖然不一定構成典型的詐欺罪，但在審判時，法官肯定會把這種欺騙行為列為加重情節，讓她付出更重的代價。

「別以為你是受害者就沒事了！」劉韋廷指出，在這場風波中，那些跟紅姐發生關係的男性，如果被查出有金錢交易（比如你送的「伴手禮」被認定是嫖資），那可就麻煩了！在台灣這叫「性交易」，雖不是刑事犯罪，但你會被《社會秩序維護法》處罰，輕則罰款，重則拘留，所以真的別因為一時的衝動，讓自己惹上麻煩。

劉韋廷提醒，網路再開放，隱私不容侵犯，真愛再難求，別讓謊言蒙蔽雙眼！每一份信任都該被珍惜，而不是被惡意利用和傷害，紅姐事件給我們敲響警鐘，在這個網路發達的時代，我們更要學會保護自己：

1、網路交友務必小心

虛擬世界真假難辨，別輕易相信陌生人的花言巧語，更別隨意暴露自己的隱私。

2、私密影像絕不外流

任何情況下，都不要讓自己的私密影像被他人掌握或外流。一旦發生，應立即報警處理。

3、尊重他人的隱私

己所不欲，勿施於人。別去偷拍、散布他人的私密影像，這不僅是缺德，更是犯法！

4、遠離性交易

不要抱持僥倖心態，性交易不僅有健康風險，更會讓你觸犯法律。

劉韋廷強調，這起事件的教訓非常深刻，紅姐的行為不僅害人害己，更是踩踏法律紅線，所以請大家務必記住，「法律面前人人平等，任何出格的行為，都將付出沉重代價！」