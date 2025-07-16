警大校長楊源明參訪嘉義市警局 　強化合作共創願景

▲▼ 警大校長楊源明（前排左4）率團參訪嘉義市警局。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央警察大學校長楊源明15日率領團隊前來參訪嘉義市警局願景館，同時慰勉本次丹娜絲颱風風災在嘉義市協助災後清理的警大畢業生役男，展現警大與地方警政緊密合作的成果與願景。

楊源明一行受到嘉義市警局熱烈接待，雙方針對科技警政、犯罪預防及警力培訓等議題交換意見。楊校長強調，警大將持續協助基層警力提升專業實務能力，為地方警政注入更多創新動能。

參訪期間，楊源明特別造訪嘉義市警局「願景館」，該館以願景樹為中心，透過珍貴歷史照片及實物展示回顧歷史、展望未來，完整呈現警局歷史與未來藍圖。他讚許「願景館」為警察文化傳承與激勵的重要象徵，從「願景館」可見市警局對未來的期待，也體現出嘉義市警局的多元發展潛力。楊校長特別提及自己不僅是從校長的身分出發，更是以曾經的「前局長」身分，帶著一種深切的關懷與責任感再次回到嘉義市警局，楊校長於98年至99年間擔任局長，特別在退休前夕，今日特以回娘家的心境與老同事敘敘舊，心中滿是感恩與開心，無論是對於過去的記憶還是對於未來的期待，嘉義市警局對於警政發展的專業追求與創新思維，都是當初在任期間不斷努力的方向，對於現在嘉義市警局的發展成就感到驕傲並期許能持續精進警政工作。



嘉義市警局局長沈炳信表示，警察工作需要與時俱進，唯有透過不斷的學術研究與實務結合，才能更有效地應對現代社會的挑戰，未來將持續與警察大學保持密切合作，讓警察工作更加專業化、現代化，為市民打造更安全、更和諧的生活環境，期待雙方未來推動更多創新計畫，打造嘉義市成為治安示範城市

本次交流不僅深化中央警察大學與嘉義市警局的合作關係，更為警政現代化注入新思維。雙方皆期盼攜手開創更安全、專業的治安環境，共同邁向警政發展新里程碑。