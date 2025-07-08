黃敏惠感動給大擁抱　陳其邁曝「馳援嘉義」原因：這是應該做的

▲嘉義市長黃敏惠感謝高雄市長陳其邁第一時間關心跟支援，在災區給予大大的擁抱。（圖／翻攝陳其邁臉書）



記者賴文萱／高雄報導

丹娜絲颱風強襲，嘉義縣市受創嚴重，高雄市長陳其邁昨日第一時間盤點市府人力機具，派出39輛車、破百人前往支援，晚間更親赴現場關心，嘉義市長黃敏惠一見到他馬上給了一個大擁抱表達感謝。陳其邁今表示，高雄感同身受過去山陀兒颱風時各縣市的援助，強調「這是我們應該做的事」。

陳其邁今上午主持市政會議前，被問及昨日支援嘉義縣市的動機，他說，昨天9點多的時候，高市府各單位都有詢問2縣市風災受損狀況，他們初步回應災情嚴重，希望能夠盤點災損狀況需要多少人力車輛跟器具，市府得知後也立刻做準備。

▲陳其邁說明馳援嘉義原因。（圖／記者賴文萱攝）

高市府12點多完成整備，派出人力機具，共113人，機具89（含車輛39台、鏈鋸50組），來向嘉義縣市進行支援。陳其邁提到，過去高雄在山托兒颱風的時候，各縣市也給予最大支持，這種將近16級風力，災情可說非常嚴重，高雄感同身受當時別人對我們的援助。

他也提到，昨天去嘉義縣市沒有通知兩位首長，單純去慰勞高雄市同仁，包含同仁在那的吃住休息，也交代他們務必達成救災任務，告一段落後才回到高雄。

陳其邁強調，「任何人都會跟我一樣做同樣的事，這是我們應該做的事，困難的時候更應該幫助別人。」他也說，真的很感謝市府同仁，昨晚8點多市府同仁還在那工作，真的非常令人感動。

嘉義市府表示，高雄市長陳其邁於7日上午第一時間，透過電話與黃敏惠市長聯繫相關災後重建協助事項，晚間更親自來到嘉義大學新民校區，與黃敏惠市長共商相關協助事宜。

黃敏惠昨天看到陳其邁後，立刻給了對方一個大大的擁抱，感謝高雄第一時間來電表達支援意願，同時先調派50人、18輛車、20部鏈鋸機具，協助優先整理北興與民生國中考場環境，更親自來到嘉義市關心並共商後續協助事宜，對此深切感謝。

▲▼嘉義災情嚴重，全台11縣市不分黨派出手幫忙。（圖／翻攝嘉義市政府）

