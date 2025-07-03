嘉義市「員警好人好事」21績優員警受表揚

▲▼ 嘉義市政府警察局表揚「員警好人好事」績優人員 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局利用昨2日週報時，表揚員警好人好事優良事蹟，計有積極阻止詐騙守護民眾財產、熱心協助民眾平安返家、緊急救護受傷騎士等10件事蹟，獲獎員警有第一分局所長鄭嘉益等11人及第二分局所長翁育達等10人，共計21位績優員警，由局長沈炳信頒發員警好人好事榮譽獎狀，表彰同仁熱心為民服務的傑出表現。

▲ 嘉義市政府警察局二分局所長翁育達獲「員警好人好事」績優人員 。（圖／嘉義市警局提供）

其中1件優良事蹟發生於114年5月14日，第一分局北興派出所所長鄭嘉益、警員周昱安等2員受理民眾報案時，該民表示接到未顯示號碼的來電，對方自稱是某縣市警察局員警，聲稱該民可能涉及刑案，須將其名下存款交付監管並要求其配合相關程序等，鄭等2員研判該民係遭到詐騙，隨即提供類似案例並耐心勸導，該民始恍然大悟，立即斷絕與詐騙集團之聯繫，並對鄭等2員積極保護其財產安全之行為，深表感激及讚賞。

▲ 嘉義市政府警察局北興派出所所長鄭嘉益獲「員警好人好事」績優人員 。（圖／嘉義市警局提供）

沈局長對於同仁發揮同理心執勤之精神，保護民眾財產安全以及積極為民服務，提出肯定，並期勉該局員警「公門之內好修行」，持續以「民眾的小事就是警察的大事」之精神，積極為民服務，使民眾感受到警察的用心，讓民眾更安心、更信賴警察，共同營造「全齡共享、世代宜居」安全健康、幸福永續的嘉義市。