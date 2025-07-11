盧比歐、王毅較勁東盟會！　美揮舞關稅大棒　中推自貿區、穩南海

▲中共中央政治局委員、外交部長王毅出席中國—東盟外長會。（圖／翻攝 中國外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

第58屆東盟外長會及系會議10日至11日登場。包括東盟各國與中國、澳洲、俄羅斯等九國外長及代表舉行會晤，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與中共中央政治局委員、外交部長王毅同台較勁，中美都出席東盟外長會。相較美國揮舞關稅大棒，又極力拉攏各國經貿關係。中方則是大力推動「中國—東盟自貿區3.0版」，同時呼籲各方全面落實《南海各方行為宣言》，被視為中美一場實打實較量的博弈局。

第58屆東盟外長會及系列會議10日馬來西亞吉隆坡開幕，來自東盟國家的外交部長和政府官員共同出席，聚焦地區及國際熱點議題深入交流，共同探討促進地區和平、穩定與繁榮的途徑。除東盟外長會外，會議期間還將舉行多場雙邊及多邊會議。

中共中央政治局委員、外交部長王毅出席中國—東盟外長會時介紹了雙方合作豐碩成果並提出四點建議，並且指出中方願同東盟共同建設好中國—東盟自貿區3.0版，高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，打造高水平自貿網路。

他強調中國與東盟發展理念相近、訴求相通、利益相融，視東盟為周邊外交優先方向、推動構建人類命運共同體的先行區，「中方始終是動蕩世界中最可信賴的穩定力量，是東盟國家應對挑戰最可依靠的合作夥伴。」

據了解，中國—東盟自貿區3.0版升級議定書將於今年簽署，中國海關總署和商務部數據顯示，中國和東盟雙邊貿易額2024年已達9823億美元，雙方已連續5年互為最大貿易夥伴。

馬來西亞外交部長穆罕默德·哈桑在10日東盟—中國外長會開幕致辭時表示，在日益不確定的全球經貿環境中，東盟尋求加強經濟合作和韌性，升級議定書的簽署將恰逢其時。

▲王毅、盧比歐今將「首次」會晤 。（圖／路透社）

陸媒《環球時報》表示，「目前，中國—東盟關係是區域乃至全球和平穩定發展的重要支柱。」上海社科院國際問題研究所研究員駱永昆指出，在此次中國—東盟外長會中，可以看出東盟對中國的信任，相比於美國，中國是更為可靠、穩定的合作夥伴，中方經濟的穩定發展也給東盟國家帶來信心。

《半島電視台》報導稱，在美國向東盟各國實施的新一輪商品關稅政策將於8月1日生效的背景下，東盟各國尋求深化與其他貿易夥伴的關係，尤其是中國。

報導還稱，馬總理安華9日批評美方濫施關稅是倒退行為，稱貿易正被用作「施壓、孤立和遏制」的工具，「關稅、出口限制和投資壁壘現已成為地緣政治競爭的利器。」

陸媒《環球時報》稱，南海問題和無核化問題也是中國—東盟外長會上的關注焦點。穆罕默德·哈桑表示，東盟對「南海行為準則」取得進展表示歡迎，並希望繼續保持積極勢頭。

他還表示，東盟歡迎中國願意成為第一個無保留簽署和批准《東南亞無核武器區條約》議定書的核武器國家。「這是全球核不擴散向前邁出的重要一步，彰顯中國對東南亞無核化的領導力和承諾。」

王毅強調，南海是地區國家的共同家園，不是大國博弈的「角鬥場」，他呼籲全面落實《南海各方行為宣言》，推進「南海行為準則」磋商。王毅還建議以協商化解分歧，維護好共同的發展環境，表明中方願率先簽署《東南亞無核武器區條約》議定書。

廣西民族大學東盟學院副院長葛紅亮認為，東盟國家此次在南海問題上的積極表態，對於推動搭建中國與東南亞國家就南海問題開展對話溝通的平台、增進中國與東盟國家的互信，具有十分重要的意義。

年初嗆美國好自為之！王毅今「首次」會晤盧比歐 涉台表述引關注