　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

盧比歐上任首訪亞洲東協外長會　除聚焦關稅或與王毅會見引關注

▲▼美國國務卿盧比歐盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

▲美國國務卿盧比歐盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

第58屆東盟外長會議及系列會議7月8日至11日在吉隆坡舉行，來自40多個國家和國際組織的外交代表齊聚馬來西亞，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）將會出席會議，這是他上任以來的首次亞洲之行，中國外長王毅也將參與，兩人是否會見引發外界高度關注，以及美國關稅政策影響等區域熱點是都是熱點。《環球時報》引述印尼學者期望，東盟國家渴望和平與和諧而不是生活在衝突中，「美國應該尊重我們選擇中立（中美二選一）的外交政策。」

第58屆東盟外長會及系列會議於7月8日至11日在馬來西亞首都吉隆坡舉行。據《馬新社》8日報導，東南亞國家面臨日益加劇的地緣政治緊張局勢和經濟不確定性之際，逾40名外長和國際組織代表出席東盟系列會議。

中國外交部昨天也發佈消息稱，中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席7月10日至11日在馬來西亞吉隆坡舉行的中國—東盟外長會、東盟與中日韓外長會、東亞峰會外長會和東盟地區論壇外長會。中國外交部發言人毛寧8日表示，中方期待通過此次系列外長會凝聚各方共識，聚焦發展與合作，為今年東亞合作領導人系列會議做好準備。

作為2025年東盟輪值主席國，馬來西亞共安排24場部長級會議，涵蓋東盟與各對話夥伴的交流。除緬甸派高級官員代表外，東帝汶外長以觀察員身份參與，東盟各成員國外長均親自與會。主要議題包括緬甸局勢、美國關稅政策影響等區域熱點。

美國與東盟國家的關係也是此次東盟外長會的關注焦點。美國國務院7日證實，魯比歐於7月8日至12日訪問馬來西亞並參加東盟相關會議，他將重點重申美國對推進自由、開放和安全的印太地區的承諾。美媒稱，這是魯比奧擔任國務卿後的首次亞洲之行。

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

王毅與魯比奧是否會借此機會進行面對面的交流？中國外交部發言人毛寧昨8日表示，「目前並沒有可以提供的相關信息。」

印尼全球發展研究中心主任維羅尼卡昨8日向《環球時報》，「如果美國國務卿帶著和平使命出席東盟外長會，而不是來干涉東盟事務，我們將非常感激。希望美國不要向我們施壓在中國和美國之間二選一。若施壓，便表明美方不尊重東盟的主權。」

維羅尼卡強調，東盟重視經濟發展，而非軍備競賽。中國是東盟最大的貿易和經濟夥伴，東盟將毫無疑問地繼續加強與中國的合作，這對雙方都有諸多益處。「武裝衝突不僅會對民眾生活造成致命破壞，還會讓美國軍工企業從中漁利。東盟國家的人民渴望和平與和諧而不是生活在衝突中。美國應該尊重我們選擇中立的外交政策。」

馬來西亞國際伊斯蘭大學專門研究東盟問題的法爾金明教授表示，東盟各國應該發出「團結之音」，東盟區域內的貿易往來也應該得到進一步加強，這樣才能抵御美國當前行動帶來的動蕩影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台最大「貴族世家」今開幕　380元百道料理吃到飽
快訊／2車硬闖封鎖線　下秒土石流狂瀉慘了
快訊／暴雨不斷！駕訓班泡水淹成一片
台中泥流如瀑布！在地人崩潰...驚喊：雨若再大恐出事
台中女獲千萬遺產　投資保證獲利10%「第4年全沒了」
快訊／樂天桃猿道歉　誤發速刪「大罷免大成功」
快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」
路面積水...女騎士打滑慘死！驚悚瞬間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸制裁漢翔、中科院　陸委會：發展軍工產業政策不變

往西南移動！「丹娜絲」颱風將三度登陸　江西今明迎大暴雨

盧比歐上任首訪亞洲東協外長會　除聚焦關稅或與王毅會見引關注

老公是副處級！陸女公務員：懷孕就擺爛「工作全丟給同事」

找到4.9億「金屬之王」的鋰礦床！　湖南郴州還蘊藏鈮鉭等稀土礦脈

陸禁止阿茲海默症手術　衛健委：缺乏醫學證據！

黃帝陵大祭祖活動　趙世通、林中森等逾300人出席

沈迷手機「沒考上頂大」　陸高中生「遭趕出家門」

專家指中國生產過剩消費疲弱　屬經濟結構性問題

破億觀看！天王周杰倫「真」開抖音號　半小時吸引百萬粉絲

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

陸制裁漢翔、中科院　陸委會：發展軍工產業政策不變

往西南移動！「丹娜絲」颱風將三度登陸　江西今明迎大暴雨

盧比歐上任首訪亞洲東協外長會　除聚焦關稅或與王毅會見引關注

老公是副處級！陸女公務員：懷孕就擺爛「工作全丟給同事」

找到4.9億「金屬之王」的鋰礦床！　湖南郴州還蘊藏鈮鉭等稀土礦脈

陸禁止阿茲海默症手術　衛健委：缺乏醫學證據！

黃帝陵大祭祖活動　趙世通、林中森等逾300人出席

沈迷手機「沒考上頂大」　陸高中生「遭趕出家門」

專家指中國生產過剩消費疲弱　屬經濟結構性問題

破億觀看！天王周杰倫「真」開抖音號　半小時吸引百萬粉絲

衛報：美軍愛國者飛彈只剩25%　川普、五角大廈對烏軍援不同調

勾引越南人妻還開車衝撞她老公　囂張小王判4年8月

高捷要命失誤讓吉力吉撈「死裡逃生」　鋒總：溝通上的問題

迎向嶄新學習旅程　台南推特教幼小銜接班助孩子安心成長

為漏報配偶財產道歉　司法院副院長被提名人蘇素娥：但我值得這機會

她搭11小時飛機「落地10分鐘」倒地亡！　醫曝4大高風險族群

台中市和平區農會總幹事遴選　前秘書蕭金木接任

全台最大「貴族世家」分店今開幕　380元享百道料理吃到飽

快訊／不要命！彰化二水汽機車硬闖封鎖線　下秒險遭泥石吞沒

夏天總是睡不好？中醫師大推「1飲料」安神助眠　睡前按3穴位效果更好

【員林暴雨】淹水淹到輪胎高！騎士無奈涉水牽車

大陸熱門新聞

快訊／陸將8家台灣實體列入出口管制　漢翔、中科院入列

男兌換2萬枚「發黑硬幣」被拒怒投訴　銀行回應：無法說明來源

陸38歲偽娘千人斬成「捉姦名冊」

92歲老母病危！兄妹竟在醫院打架

開冷氣煮飯　一家五口緊急送醫！

陸38歲偽娘疑有性病　疾管中心已介入

陸偽娘交易時遭識破…編出超瞎理由

制裁8家台灣實體　國台辦嗆「台獨分裂勢力爪牙」

破億觀看！天王周杰倫「真」開抖音號

3年來最差開局！中國桌球隊男單再次失利

幼兒園「彩繪顏料」做點心　害233童鉛中毒

「丹娜絲」颱風將三度登陸　江西明迎大暴雨

中駐義使館已介入！旅行團整車被洗劫

陸外賣補貼大戰　奶茶店最怕「0元購」

更多熱門

相關新聞

美國務院示警！　「假盧比歐」詐騙3國外長

美國務院示警！　「假盧比歐」詐騙3國外長

美國國務院3日向駐外大使館及領事館發出警告，有人正試圖用人工智慧（AI）技術冒充國務卿盧比歐或其他官員身分行騙，已知至少3國外交部長、一名美國參議員及一名州長接獲假冒盧比歐的訊息，當局正著手調查。

「派人車衝現場救災」陳其邁曝馳援嘉義原因

「派人車衝現場救災」陳其邁曝馳援嘉義原因

盧秀燕示警清水成淹水熱點「1區」影響大

盧秀燕示警清水成淹水熱點「1區」影響大

對歐盟白蘭地反傾銷終裁　陸官媒：審慎處理貿易摩擦

對歐盟白蘭地反傾銷終裁　陸官媒：審慎處理貿易摩擦

王毅：願法國推動歐方妥善處理中歐經貿分歧

王毅：願法國推動歐方妥善處理中歐經貿分歧

關鍵字：

東盟外交合作發展和平

讀者迴響

熱門新聞

即／第二名勇消殉職！張敬謙葉克膜搶命無效不治

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世　領犬員受處分

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

音檔曝光！川普：中國若犯台就把北京炸了

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

搶票難度榜！4組地獄級藝人「連黃牛都搖頭」

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

已釀2勇消殉職！溺斃SUP男同行友低頭說「對不起」

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面