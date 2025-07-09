盧比歐上任首訪亞洲東協外長會　除聚焦關稅或與王毅會見引關注

▲美國國務卿盧比歐盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

第58屆東盟外長會議及系列會議7月8日至11日在吉隆坡舉行，來自40多個國家和國際組織的外交代表齊聚馬來西亞，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）將會出席會議，這是他上任以來的首次亞洲之行，中國外長王毅也將參與，兩人是否會見引發外界高度關注，以及美國關稅政策影響等區域熱點是都是熱點。《環球時報》引述印尼學者期望，東盟國家渴望和平與和諧而不是生活在衝突中，「美國應該尊重我們選擇中立（中美二選一）的外交政策。」

第58屆東盟外長會及系列會議於7月8日至11日在馬來西亞首都吉隆坡舉行。據《馬新社》8日報導，東南亞國家面臨日益加劇的地緣政治緊張局勢和經濟不確定性之際，逾40名外長和國際組織代表出席東盟系列會議。

中國外交部昨天也發佈消息稱，中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席7月10日至11日在馬來西亞吉隆坡舉行的中國—東盟外長會、東盟與中日韓外長會、東亞峰會外長會和東盟地區論壇外長會。中國外交部發言人毛寧8日表示，中方期待通過此次系列外長會凝聚各方共識，聚焦發展與合作，為今年東亞合作領導人系列會議做好準備。

作為2025年東盟輪值主席國，馬來西亞共安排24場部長級會議，涵蓋東盟與各對話夥伴的交流。除緬甸派高級官員代表外，東帝汶外長以觀察員身份參與，東盟各成員國外長均親自與會。主要議題包括緬甸局勢、美國關稅政策影響等區域熱點。

美國與東盟國家的關係也是此次東盟外長會的關注焦點。美國國務院7日證實，魯比歐於7月8日至12日訪問馬來西亞並參加東盟相關會議，他將重點重申美國對推進自由、開放和安全的印太地區的承諾。美媒稱，這是魯比奧擔任國務卿後的首次亞洲之行。

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

王毅與魯比奧是否會借此機會進行面對面的交流？中國外交部發言人毛寧昨8日表示，「目前並沒有可以提供的相關信息。」

印尼全球發展研究中心主任維羅尼卡昨8日向《環球時報》，「如果美國國務卿帶著和平使命出席東盟外長會，而不是來干涉東盟事務，我們將非常感激。希望美國不要向我們施壓在中國和美國之間二選一。若施壓，便表明美方不尊重東盟的主權。」

維羅尼卡強調，東盟重視經濟發展，而非軍備競賽。中國是東盟最大的貿易和經濟夥伴，東盟將毫無疑問地繼續加強與中國的合作，這對雙方都有諸多益處。「武裝衝突不僅會對民眾生活造成致命破壞，還會讓美國軍工企業從中漁利。東盟國家的人民渴望和平與和諧而不是生活在衝突中。美國應該尊重我們選擇中立的外交政策。」

馬來西亞國際伊斯蘭大學專門研究東盟問題的法爾金明教授表示，東盟各國應該發出「團結之音」，東盟區域內的貿易往來也應該得到進一步加強，這樣才能抵御美國當前行動帶來的動蕩影響。