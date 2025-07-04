中德戰略對話　王毅重提「一中」：希望德國支持中國實現完全統一

▲中德第八輪戰略談話，王毅向德國表示支持中國為實現國家完全統一作出的努力。（圖／翻攝 中國外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

當地時間2025年7月3日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在柏林與德國外長瓦德富爾共同主持第八輪中德外交與安全戰略對話。此次對話正值中歐建交50週年和中德全方位戰略夥伴關係進入新十年的重要歷史節點。王毅強調，希望德方像當年中國無條件支持德國統一一樣，支持中國為實現國家完全統一作出的努力，恪守一個中國原則。瓦德富爾外長回應稱，德國政府堅定奉行一個中國政策。

王毅指出，作為全球第二和第三大經濟體，中德兩國關係的健康發展不僅將推動中歐關係整體向好，對維護世界和平穩定與發展繁榮同樣具有重要意義。他強調，在當前國際形勢複雜多變、保護主義和單邊主義抬頭的背景下，中德兩國更應加強戰略協作，共同維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。雙方應通過深化全方位戰略夥伴關係，為世界注入更多穩定性與確定性。

王毅表示，中德關係能夠歷經國際風雲變幻而保持穩定發展，關鍵在於雙方始終堅持相互尊重、求同存異、合作共贏的原則。他贊賞德國新政府對華政策的積極理性態度，並希望德方繼續恪守一個中國原則，支持中國實現國家完全統一。王毅同時肯定德國作為歐盟核心成員國在推動中歐關係發展方面發揮的重要作用。

王毅又說，前不久，習近平主席同德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）通電話，為下階段中德關係發展指明方向、定下基調。中德關係歷經國際風雲，始終保持穩定發展，最重要的經驗就是秉持相互尊重、求同存異、合作共贏的相處之道，這是中德關係持續發展的根本邏輯。

王毅強調，中德歷史文化、社會制度不同，存在差異很正常，關鍵是增進瞭解互信，冷靜理智看待分歧。中方將中德關係置於中國外交重要位置，讚賞德國新政府在發展對華關係上秉持積極理性態度，希望德方像當年中國無條件支持德國統一一樣，支持中國為實現國家完全統一作出的努力，恪守一個中國原則。德國作為歐盟核心大國為推動中歐關係作出了積極努力，希望德方繼續為中歐關係發展發揮建設性作用。

瓦德富爾外長回應稱，德方願同中方成為彼此可信賴、可預測的合作夥伴。當今時代充滿危機挑戰，德中保持密切溝通協作十分重要。兩國交往歷史悠久，夥伴關係基礎良好，在許多問題上有著共識，同時能秉持相互尊重和建設性態度妥處分歧差異。期待同中方密切交流交往，繼續加強雙邊合作。「德國政府堅定奉行一個中國政策。」

會談中，雙方還就烏克蘭危機、伊朗核問題、中東局勢等共同關心的國際和地區問題深入交換意見，一致同意繼續加強在多邊框架下的協調配合，共同為促進地區和平穩定作出積極貢獻。