摔到義肢飛出！民權大橋「波浪路」害2人送醫　市府認錯：可國賠

▲民權大橋路不平釀2騎士摔車。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台北市民權大橋昨（14日）下午5時許傳出嚴重自摔事故，53歲洪姓男騎士與33歲葉姓女騎士，先後行經往內湖方向第二車道時，疑因柏油路面未平整、呈現波浪狀，接連自摔，其中洪男的義肢還當場脫落，畫面怵目驚心。對此，台北市新工處坦承路面回填後未充分養護即開放通行，將主動聯繫傷者協助申請國家賠償。

現場畫面顯示，路面明顯存在大面積黑色補丁區，中央凹陷並伴隨龜裂痕跡，騎士經過時車身劇烈晃動，導致重心不穩摔倒，所幸兩人僅四肢擦挫傷，經送醫治療後無生命危險。事故發生後，警方到場進行交通疏導與酒測，確認兩人均無酒駕；台北市新工處也隨即通報施工單位進行路面緊急修復，並於當晚封閉該路段，再次開挖、回填以確保安全。

台北市新工處指出，該路段路基原本就存在高低不平問題，近期正在辦理改善工程。14日上午10點至下午4點，施工廠商曾開挖並回填補強，但由於養護時間不足，尚未完全硬固即開放通行，導致車輛擠壓造成補丁區變形，成為事故主因。新工處坦承，施工團隊考量當時接近下班時間，為避免塞車而提前開放，未料釀禍。

對此，新工處強調將負起責任，除要求廠商確實養護、改善作業流程外，也將主動聯繫兩位傷者協助申請國家賠償，後續並將檢討施工期間的交通開放標準，避免類似情形再度發生。