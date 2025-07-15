快訊／板橋公車進站「掃歪變電箱」！周邊停電陷漆黑　台電急搶修

▲板橋公車疑掃歪台電變電箱，現場冒煙釀局部停電。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂佳賢、陳以昇、閔文昱／新北報導

板橋中山路驚傳公車事故！今（15日）晚間8時10分許，一輛公車行經新北市板橋區中山路一段29號前時，疑似在進站時車尾不慎掃到一旁的人行道台電變電箱，當場造成變電箱歪斜，現場一度冒出煙霧，導致周邊區域短暫停電。

消防人員獲報後迅速到場警戒處理，初步確認無人傷亡，變電箱周邊線路疑似受損。相關單位已通知台電緊急派員前往處置，目前現場仍在維修中，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。