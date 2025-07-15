沈慶京人保「資力不足」卡關！法官改「不公開」　柯文哲秒吐槽

▲柯文哲今早被提訊至北院。（圖／記者黃哲民攝）



記者黃哲民、黃資真／台北報導

京華城案持續開庭審理中，今(15日)下午針對4名在押被告柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗進行延押訊問，而沈慶京雖已能夠交保，但目前人保仍卡關中，開庭時法官表示考量人保難尋，因此不對外公開保證人身分，卻遭柯文哲吐槽「有鏡新聞哪有什麼祕密」。

法官日前開出的交保條件中，沈慶京須找到具有相當資力的人做為保證人，提出2億元保證書。然而，今天審判長在庭上表示，沈慶京目前提出的2位人保分別為1男1女，男子在大安區有不動產，但曾在2021年申請最高限額抵押6000萬元，實際上能夠考慮的財產淨額恐怕不到1000萬元，另名女子也在資力問題上卡關。

審判長解釋，沈慶京辯護律師應出示資料證明具保人名下財產，讓法院參考確認有相當資力，才能夠准許具保，也分享過去曾有2、3位保證人合併的案例，供律師參考。

▲目前沈慶京因找不到人保，仍在羈押中。（資料照／記者李毓康攝）



另外，沈慶京辯護律師表示本案扯上政治，導致人保不願扯上關係難尋，因此審判長當庭詢問檢方是否同意保證人身分不公開，也保證會在符合法定程序下完成對保後，再將資料以密件送達，讓檢察官確認。檢方聽完後，回應「尊重法院，沒有意見」。

此時柯文哲猝不及防拿起麥克風，直酸「有鏡新聞哪有什麼秘密」，沈慶京律師也補充是否能不要讓檢方知道。但審判長表示，先前因鍾文智潛逃出境一案，已造成2名法官送交評鑑，因此程序上還是需要讓檢察官知悉，避免有問題。