林俊言仍有機會升主任檢察官　陳智菡抨擊：能公平辦案？

記者黃哲民、潘鳳威／台北報導

法務部今年釋出24席主任檢察官缺額，7月10日遴選出36人進入審議。原列第4的李頲翰因網路風波退選，讓第6名、曾起訴柯文哲的林俊言意外遞補，成為黑馬。今(15)日京華城案持續審理，民眾黨團主任陳智菡開庭前受訪重砲批評，曾對證人施壓、不當審問的檢察官竟仍獲推薦，並公開點名林俊言，質疑其是否能公平辦案。

▲民眾黨團主任陳智菡(右)，今日抨擊曾起訴柯文哲的檢察官林俊言(左）。（圖／記者劉昌松、黃哲民攝）

林俊言曾主導「京華城容積變更案」，是起訴台北市前市長柯文哲的主責檢察官，因案件政治敏感，其辦案風格一度引發外界討論，並遭民眾黨立委黃國昌點名批評。儘管爭議不斷，他仍堅持投入主任檢察官遴選。

台北地檢署內部票選結果，前五名依序為唐仲慶、朱家蓉、鄭少玨、李頲翰與黃惠欣，原本林俊言僅列第6名，未列入「安全名單」。未料，排名第4、素有「明星檢」之稱的李頲翰，近日因被檢舉在網路交友平台有不當發言，選擇主動退選，意外讓林俊言順勢遞補，成功擠進全國推薦的36人名單，成為此次遴選中的黑馬，更有望升任主任檢察官。

台北地方法院今日上午持續審理京華城案，預計傳喚台北市都發局當時擔任專委的張立立出庭作證。下午部分，則將對4名在押被告柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗進行延押訊問。

民眾黨團主任陳智菡也到場旁聽，並於開庭前接受媒體採訪時表示，對於整個案情原本抱持高度信心，因為有多位檢方主動傳喚的證人證詞明確指出，案件並無貪汙舞弊，所有程序皆合乎法規，但檢察官仍不斷用錯誤的邏輯或預設立場，曲解相關法規，強行押人取供。

陳智菡更公開點名林俊言，指出司法應是公平的最後防線，是人民與正義的守護者。但過去，包括林俊言在內的檢察官，卻以壓迫證人、不當審問的方式進行偵查，且林俊言還有機會被推薦升任主任檢察官。因此，她對今日的延押庭並不抱持過度樂觀的態度。