被笑依靠女兒收入　印度爸火大「背部連開3槍」射殺運動員女兒





▲印度女網球運動員遭父親射殺。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度25歲網球女選手亞達夫(Radhika Yadav)傳出在家遭人殺害，凶嫌竟然是49歲父親迪帕克(Deepak Yadav)，事發當時，亞達夫正在做飯，迪帕克使用持有執照的手槍朝她連開多槍，其中3槍射中背部，導致她當場死亡。

事件10日早上10時30分左右發生在古爾岡市(Gurugram)，亞達夫在家中做飯時，遭父親迪帕克開槍射殺。迪帕克被捕後坦承，他朝女兒連續開了5槍，其中3槍射中對方。

當地媒體報導，亞達夫是一名傑出的網球選手，曾多次代表國家參加各種比賽，同時贏得許多獎牌，後來她在一場比賽中受傷，影響到表現，便開設網球學校來教導孩子。

警方表示，亞達夫雖然開設了學校，卻遭到父親反對，2人因此引發爭執，讓父親開槍殺人。迪帕克坦承，外界一直嘲笑他是依靠女兒的收入維生，讓他壓力很大又覺得很丟臉，曾多次要求女兒關閉學校，然而女兒卻不聽，他才衝動殺人。

案件是由同住在家中的死者哥哥報案，事件發生時，死者的母親也在現場，目前迪帕克仍被拘捕中，案件正在進行調查。

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