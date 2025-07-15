恐怖片導演「肢解華裔妻」！出庭前2天　牢房內自殺亡

▲小哈斯克爾（左）在住宅內殺害肢解妻子李梅（右）。（圖／翻攝自X）



記者吳美依／綜合報導

好萊塢恐怖片導演、知名製片之子小哈斯克爾（Samuel Bond Haskell IV），涉嫌殺害華裔妻子及其父母，殘忍分屍之後棄置於垃圾桶，他被指控3項謀殺罪等罪名，原定14日出席聽證會，出庭2天前，卻在監獄牢房內自殺身亡。

綜合美媒報導，洛杉磯郡警官莫迪卡（Michael Modica）14日證實，37歲的小哈斯克爾12日上午被發現陳屍牢房內，初步判定為自殺。

洛杉磯郡地檢官霍克曼（Nathan J Hochman）指出，「被告沒有站在法官面前，回答自己被指控的罪行，而是設法逃脫了正義的制裁。」他說，被告「做了最可怕的事情，而我們永遠也不知道原因」，對於已經承受無法想像損失的死者家屬而言，又是一次殘忍行為。

小哈斯克爾的父親是艾美獎得主製作人兼好萊塢經紀人，旗下客戶包括喬治克隆尼、琥碧戈柏等知名藝人。

▲李梅與同住的父母都不幸遇害。（圖／達志影像／美聯社）



2023年11月，一名街友報案聲稱，他在洛杉磯市西諾（Encino）某停車場垃圾桶翻找時，尋獲一袋遭肢解的女屍。警方同日追查到小哈斯克爾、三個孩子、女方父母同住的住宅，找到「血跡與其他物品」等證據，立刻逮捕小哈斯克爾。

事實上，在遺體被發現的前一天，小哈斯克爾就被監視器拍下棄屍身影。也有一名工人報案稱，他與3名同事被嫌犯聘來搬運沉重垃圾袋，打開後卻發現裡面裝著肢解遺體，立即通報911。

儘管小哈斯克爾妻子李梅（Mei Li Haskell）的遺體已被尋獲，但她的71歲父親李高山（Gaoshan Li）、64歲母親王艷香（Yanxiang Wang）也被殺害，2人遺體迄今仍未被找到。

此前，小哈斯克爾對所有指控均不認罪，被法院裁定不得保釋。

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