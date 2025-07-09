遭2比特犬飛撲攻擊　泰拳男「苦戰5分鐘」逃死崩潰：沒人敢幫忙





▲男子苦戰比特犬，差點壓制不住。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名男子在街上跑步時突然遭到2隻比特犬攻擊，幸好身為泰拳教練的他接受過訓練，情急之下他成功防守2狗攻擊，彼此纏鬥了5分鐘，最後驚險把狗制伏。畫面在網路上流傳後，他坦言，比特犬非常強壯，當時若沒有撐住，可能已經死亡。

33歲男子查維斯(Ernesto Chaves)6月29日上午在巴西聖保羅蓬塔波朗(Ponta Porã)跑步去健身房時，突然遭到2隻比特犬攻擊，事件導致他腿部受傷，手指也骨折。

影片中可看到，查維斯使出九牛二虎之力，好不容易把2隻凶暴的比特犬壓制在地上，深怕一個不小心比特犬掙脫束縛，又起身進行攻擊。

Lutador e instrutor de artes marciais Ernesto Chaves, de 33 anos, conhecido como “Bocão”, foi atacado por dois cães da raça pit bull em Ponta Porã. Apesar das mordidas ele passa bem. O atleta conseguiu imobilizar os cães. O tutor apareceu depois e levou os animais. pic.twitter.com/bEP7izonHJ — Reinaldo Gottino (@RGottino) June 30, 2025

查維斯表示，「我當時以為自己快死了，我已經和這2隻狗搏鬥了5分鐘以上，所以非常累」，回憶遭比特犬攻擊時，雖然他大聲求救但是無人靠近幫忙，會打泰拳、也練過柔術的他只好靠平時的訓練努力防守。

查維斯表示，他理解人們看到比特犬會害怕，但當時無人伸出援手真的讓他非常無助，後來好不容易有人幫忙，才用繩子把2狗綁在一起，警方抵達現場把狗帶走後，狗主人終於出現並且道歉。

查維斯表示，他拍下影片並且分享在網路上，是希望能夠幫助警告大眾，要注意並且控制住這種犬種，要不是因為他有接受過訓練，很有可能已經被咬死，「我當時快要沒有力氣了，也許再多個幾分鐘，我就死了，這種狗非常強壯」。

