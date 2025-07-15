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被控冷血霸凌助理　葉元之否認「慣老闆」：認知問題

葉元之冷血霸凌5／遭助理遺孀控精神虐待、侵害勞權　葉元之回應了

▲葉元之。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨立委葉元之已故方姓助理的遺孀首度現身，向本刊控訴先生遭葉言語羞辱及精神虐待，並侵害勞權。葉元之昨（14日）晚間接受本刊採訪否認辭退方姓助理，也沒有羞辱助理或精神虐待，「我絕對不是慣老闆！」並稱與方同期的辦公室助理都可以作證，否則這些助理現在不會繼續跟他一起努力反罷，「我不曉得為何他老婆會有這麼大誤解？」至於遭控侵害勞權，未給付加班費、未給予特休假，他則說，這是認知問題，他絕對沒有刻意不給加班費或特休假。

方妻指控，先生1月10日向葉請假看病卻「被辭職」。葉元之否認說，方姓助理1月1日就傳訊向他請辭，理由就是工作的因素，方當時自己說因為質詢稿寫得不好所以才請辭，且隔天就不來了，他還請同事聯絡方找來談一談，最後方勉為其難答應繼續留下，「方還告訴我，做到我找到人為止，我如果要辭退他，幹嘛繼續留他？」

葉表示，到了1月10日，方下午又到辦公室主動向他請辭，「辦公室同仁都可以作證！」既然方提離職了，當然就退保了，「退保又不是我規定的，離職就是要退保」，而方的老婆、親友都不在現場，怎麼會知道他們之間的對話？「我不曉得她為什麼會這樣誤解。」

方妻指葉元之是對先生出言羞辱、精神虐待，甚至向葉請假遭已讀不回。葉也否認：「我沒有！」他表示，自己都會跟助理約定工作內容，助理會分工委員會的質詢稿，有時候方的稿子有錯，他會指正，未完成的工作他也會追進度，「有時候我叫不太動方，難免在工作上會有爭執，但我不覺得我有羞辱他！」至於辦公室的請假流程也「很輕鬆」，只要告知就好了，「我也從未沒有不准假過。」

葉元之說，方當初來他辦公室工作，「我很高興，我都奉為上賓」，方跟辦公室互動人也都很客氣，但工作其實沒有很繁重，有時候工作沒做好，常常方自己就會不好意思，「我不曉得為何他老婆會這樣指控？」

至於被檢舉侵害勞權如未給付加班費、未給予特休假，葉說，他知道方妻有去檢舉他，自己也問過勞動局，如果助理沒有在上班時間完成該完成的工作、東西一直沒給，晚上向助理追進度、叫他交出東西，這樣也算加班嗎？勞動局告訴他這就算違法，還告訴他，這是自己管理的問題，葉說，「該罰就罰，這是認知的問題，我絕對沒有刻意不發加班費、不給特休，且加班費是納稅人的錢，我也沒必要故意不發加班費。」

他也強調，之前幾次爆料指控他霸凌助理都不是事實，但當時為了尊重家屬的說法，他選擇盡量不談，也不想傷害已故助理，而很多跟方同期的助理都還在辦公室，辦公室內平常也有不少記者進出、待著發稿，「我對待助理的態度大家都很了解，我絕對不是慣老闆！」


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