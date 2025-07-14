幕後／罷免倒數12天！國民黨估「4+2」危險名單　投票率拚破5成

▲台北市長蔣萬安頻頻合體台北市五位藍委反罷免（圖／記者崔至雲攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨在罷團掩護下發動大罷免，首波24名藍委面臨生死關，距離7月26日投票日僅剩12天，國民黨內部「選情」評估出現樂觀局面，國民黨主席朱立倫近日呼籲支持者，「站出來投票，每一席都能守住！」關鍵原因在於賴清德總統頻頻發表「團結國家十講」觸發在野陣營同仇敵愾的怒火，以及經過不斷造勢、宣講，藍營危機意識已成形，黨內人士評估，危險名單轉為保守，只剩下「四+二」，分別為王鴻薇、徐巧芯、葉元之、牛煦庭，與黃建賓、廖先翔。

據評估，未來可能被罷掉的藍委大概會有「四+二」席。牛煦庭從議員轉戰立委還不滿2年，基層組織仍不穩固，熱戰善辯作風也在罷免戰中成為包袱；而王鴻薇、徐巧芯本就是沒有派系組織盤的立委，當初選上立委靠的是空戰力，在國會表現對綠營而言「仇恨值非常高」，種種具爭議的行事作風讓罷團相對好攻擊；至於葉元之部分，先前遭砲轟鮮少經營選區，當議員時把服務處設在板西，直到當選板東立委後才在板東設置服務處，但黨中央人士透露，近期反罷免效果有成，雖仍在危險名單，但已相對穩定許多。

藍營人士指出，依票源結構來看，汐止區、瑞芳區藍大於綠，金山區、萬里區、平溪區、雙溪區、貢寮區綠大於藍，以第11屆立委選舉為例，廖先翔在7區中僅於汐止區勝出，獲得6萬7649票、得票率54.43%。他最終以9萬2489票、得票率50.83%當選，白匏湖社宅預算爭議是否影響汐止選民意向，將成關鍵之一。至於黃建賓出身為大武鄉長，靠的是綠營分裂當選，從泛綠得票數觀察，當時的對手賴坤成加上劉櫂豪票數超過4.2萬票，罷免門檻僅需要2萬8000票，黃確實不太樂觀。

被罷團評估列入很可能被罷免危險名單的花蓮縣立委傅崐萁、新竹市立委鄭正鈐，已日趨轉穩，藍營人士分析，「花蓮王」傅崐萁，藍營至始至終都不會太悲觀，因為民進黨可以結盟的對象只有花蓮縣議長張峻與議員魏嘉賢家族，但張峻僅是一個議員，動員能量有限，至於魏家若要公開挺罷，就等於與國民黨決裂，將不利於魏家2026九合一選舉布局，因此魏家最多不表態，傅崐萁本身地方組織力量豐沛，可望安然過關。至於鄭正鈐與議長系統關係不太融洽，但因此次罷免與新竹市長高虹安綁一起，根據上屆新竹市長選舉，高虹安因藍白合作拿下9萬8121票，此次藍白再度合作，實力相對穩固，有望一同催高不同意票。

就國民黨中央估算，最低標是守住3席，力保4席則算差強人意，若能將被罷成功席次壓到3席（含）內，綠營就確定大罷免大失敗，國會生態仍將維持朝小野大，民進黨勢必要付出政治代價，更何況國民黨仍有贏得立委輔選，重新奪回席次的機會，因而國民黨在當前困境中仍「審慎樂觀」，歷經多場造勢、宣講，投票率至少已拉高至5成，認為民進黨、親綠罷團搞全台大罷免，朝野國會席次消長變動終將落在0至3席之間，最可能的結局是勞力又耗錢，賴清德只是白忙一場。