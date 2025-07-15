葉元之爆「精神虐待霸凌」助理！　冷血對話曝光

▲葉元之（圖）的方姓助理過世，遭遺孀控訴葉精神虐待、是「刻薄老闆」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨立委葉元之遭控對已故方姓助理職場霸凌爭議延燒數月，方姓助理的遺孀本月10日首度現身向本刊控訴葉侵害5項勞工權益，更一口氣揭露數十張亡夫生前與葉的對話截圖，痛訴先生遭葉言語羞辱及精神虐待，甚至進急診室前都加班到凌晨，讓他病情加速惡化，與方熟識30年的學弟妹也痛批，「若這不算精神霸凌，那不知道怎樣才算霸凌。」

「沒有不當辭退，其實就是助理請辭，也沒有不讓他看病。」葉元之遭控霸凌已故方姓助理，「慣老闆」批評聲炎上數月，台北市政府勞動局3月勞檢，葉因未設打卡鐘、找不到出勤紀錄，4月底遭裁罰9萬元，辦公室未設置職場暴力預防措施也限期1個月內改善。葉當時強調，「我們的工作保持彈性，員工若有遲到、早退或請假，都不會去扣他們薪水。」

葉的這番言論，讓方姓助理的遺孀在先生過世近5個月後仍氣憤難平，10日首度出面向本刊控訴葉如何精神虐待她先生，並秀出數十張先生與葉的對話截圖，指控葉侵害5項勞權，說她先生身體本來就不好，有定期追蹤肝硬化，但葉元之的精神虐待讓她先生的身體加速惡化。

▲已故方姓助理遺孀（圖）首度出面受訪，向本刊秀出數十張對話截圖，直批葉元之違反5項勞權。

從方姓助理生前與葉的對話截圖可見，方幾度想請假卻遭已讀不回、冷暴力，葉元之甚至在私訊及工作群組內都出言羞辱方。方妻說，她本來是希望透過勞檢討回公道，但看見葉陸續在媒體的回應之後，「我真的覺得他沒有在反省，他如果沒有反省，我們不如就把這件事情讓一般大眾知道，讓大眾來評斷這件事情的是非！」

▲方姓助理1月9日表達腰痛，葉元之不聞不問，還反酸「不要每天都在應付我好嗎」「寫幾條獨家議題讓我看看你的功力」。

▲不只私訊羞辱，葉元之也在工作群組公開點名嗆方「可以真的用心寫一篇質詢稿讓大家看看嗎」。

有人認為指控葉對助理霸凌是加油添醋、操作罷免，此刻現身會否擔心被質疑？方妻說：「我先生就是今年過世的，我要明年再講嗎？是不是又反過來說，為什麼縣市長選舉的時候講？後年是不是又有立委選舉，那我哪一年能講？」何況她先生當時就是希望幫葉把罷免平安解決，這跟她要不要揭露這件事沒什麼關聯。

▲葉元之不只一次私訊方姓助理，羞辱他的工作表現。

「如果這樣都不是精神上的霸凌，我真的都不知道霸凌要怎麼解釋。」與方熟識30年的學弟妹夫妻檔也氣憤地告訴本刊，葉不是好老闆，方到職之前，大家很常一起出去玩、聚餐，都不知道方有什麼不舒服，但方住院後被發現胃潰瘍、嚴重到腸穿孔，「這都是來自於壓力」，連學長這種「我請你來幫忙的」，最後都得到這樣的待遇，那一般去應聘的人會是怎麼樣的結果？學長未被善待，他們如果不現在站出來，不會再有人關心，「也許我們會被人家罵罷免前跳出來，但我們覺得這個時間點才能把他的委屈講出來。」



更多鏡週刊報導

封面故事／助理遺孀首度現身控訴 葉元之霸凌助理冷血對話曝光

葉元之冷血霸凌1／「辭職就不用請假」 他在病榻曝葉元之冷血對話還不知已被開除

葉元之冷血霸凌2／請假住院被退保又退群還找人摸頭 揭葉元之慣老闆3大離譜行徑