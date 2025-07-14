台鋼雄鷹台東主場4場賽事　8千張縣民回饋票7/27開放索取

▲台鋼雄鷹台東主場四場賽事，縣長饒慶鈴爭取縣民回饋票。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

2025年中華職棒下半季熱戰正酣，台東縣政府成功爭取「台鋼雄鷹」球團於8月5日至6日、8月19日至20日，在台東棒球村第一棒球場舉辦四場主場賽事，對戰富邦悍將與味全龍。縣長饒慶鈴特別感謝台鋼雄鷹球團大力支持，提供縣民回饋票券共8,000張，並宣布將於7月27日上午11時起至7月28日下午4時止，開放線上索取。

今年賽事恰逢「2025台東國際熱氣球嘉年華」，白天可在鹿野高台欣賞繽紛熱氣球，夜晚轉戰球場觀賞職棒賽事，實現「一日雙球」的夏日盛典。台東縣政府誠摯邀請全國球迷與遊客造訪台東，感受台鋼雄鷹主場熱情與頂級棒球魅力。

縣府表示，自台灣去年奪得世界12強冠軍後，全台職棒熱潮持續升溫，感謝台鋼雄鷹今年再次選擇台東為主場場地之一。為迎接賽事，縣府近年積極投入預算並向中央爭取經費，持續優化台東棒球村設施，讓球員與觀眾都能享有高品質的比賽與觀賽體驗。

此次回饋票券將開放台東縣籍民眾免費索取，凡設籍於台東縣或身分證字號開頭為「V」者皆符合資格。每組身分證字號限登記一場次，每場最多可索取2張票券，數量有限，索完為止。

教育處說明，台鋼雄鷹此次共提供每日2,000張內野票券，四場賽事合計8,000張。縣府將優先保留部分票券給縣內基層棒球隊學生及教練，剩餘票券全數開放民眾登記，希望真正支持棒球的鄉親們能踴躍參與、共享國內最高等級的職棒盛事。

索票流程簡便，民眾只需上網選擇場次、填寫個人資料，成功登記後將獲得一組兌換序號。憑該序號及身分證明文件，於比賽當日下午2時起至第一棒球場現場兌換票券。提醒鄉親務必準時登記、把握機會。若賽事因雨延賽，已兌換之票券可依台鋼雄鷹官網公告場次入場使用。

???? 索票網址：

https://web.boe.ttct.edu.tw/b2025/