高雄三元電池廠大火網傳毒氣飄屏東　縣府環保局澄清

▲屏東縣政府環保局空氣品質微型感測器。（圖／屏東縣政府環保局提供）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市小港區三元能源科技公司，今(14)日清晨發生工廠火警，消防局派員滅火，過程傳出14男1女送醫；讓鄰近的屏東縣民擔心，下午更有網友互傳這場火警有毒氣體已飄至屏東縣境部分鄉鎮，並指係屏東縣政府的通知，引起縣民關心，對此屏東縣政府環保局也做出回應。

有網友通過LINE等社群媒體，傳出「今天7/14上午高雄製作鋰電廠火災，毒氣體已飄至潮州、萬巒、竹田、沿山公路鄉，東港、萬丹、新園區內，今天開始下雨勿淋雨，若淋到雨後請趕快沐浴更衣。若未說到的地區同樣不要淋到雨，因風向不確定。很緊急。快傳週邊朋友。謝謝！以上收屏東縣府的通知，再請各位注意喔！」，引起民眾關心及注意。

屏東縣政府環保局14日下午對此表示，鄰近4支感測器顯示屏東空品尚無受該火災影響，籲請民眾不必驚慌，該局會注意監測，確保縣民健康。

1、東北向感測器PM2.5 小時平均值介於6~11μg/m3。

2、北向感測器 PM2.5 小時平均值介於7~11μg/m3。

3、東南向感測器PM2.5 小時平均值介於6~7μg/m3。

4、東南向感測器 PM2.5 小時平均值介於6~11μg/m3。