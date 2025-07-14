高雄電池廠爆炸「大門炸開」15傷！員工急逃命　1人仍留院觀察

▲三元能源科技公司發生火警。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

台泥集團（1101）旗下三元能源科技高雄廠區在今(14)日清晨發生火警，員工在緊急疏散時遭遇大門爆炸，造成12人受傷，另有3名消防員被波及，15人所幸僅受輕傷，全數送醫後，目前僅剩1人留院觀察。

事發在14日清晨5點04分，消防局獲報小港區長春街的三元能源科技公司發生火警，緊急派遣46車91人前往搶救。廠區不時傳出爆炸聲響，廠區緊急啟動火場應變機制，依序採取二氧化碳（CO₂）抑制反應、抑燃泡沫覆蓋及灑水降溫與穩定控制。

員工疏散至廠區外後，廠區突然發生爆炸，大門瞬間被炸開，在場所有人嚇得四處亂竄，有12名員工在逃跑中不慎跌倒；與此同時，正在佈線搶救的3名消防員則遭受零星火勢波及。

▲廠區大門瞬間被炸開，在場員工嚇壞緊急逃生時受傷。（圖／記者許宥孺翻攝）



傷患分別送往 小港醫院、大同醫院、高雄長庚、阮綜合醫院、聯合醫院、高醫救治。其中3名消防員分別後頸部燙傷、雙手軸燙傷、手指輕微灼傷，經送往長庚醫院消毒包紮後，已於上午9點30分出院。

另13名員工則多為擦挫傷、撕裂傷，經包紮後多數已經出院，目前僅剩一名20多歲男性外包商因疏散跌倒，導致臉部骨折等待開刀，目前留院觀察。