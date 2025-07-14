28歲孕婦遭詐淪警示帳戶　里港警聯絡善心人士贈物資解困

▲里港警分局員警幫助林婦。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東三地門鄉28歲林姓孕婦向里港警方求助，因帳戶在前年遭詐騙集團利用，遭設為警示帳戶，無法提領存款，眼看即將臨盆卻因經濟困頓急需用錢。警方得知後主動聯繫民間善心人士捐贈白米與物資，協助孕婦一家度過難關。

里港警分局三地門分駐所所長陳志遠、警員黃威誠日前接獲轄區一名28歲林姓孕婦因112年間遭騙帳戶，導致帳戶被設為警示帳戶，無法提取帳戶內款項，又因經濟困頓急需用錢，到分駐所詢問要如何解除。

陳志遠表示，林女已身懷六甲，因預產期將至目前在家待產，全家經濟來源全由丈夫做清潔工來負擔。日前因遭詐騙致帳戶遭警示無法提款，又急需提取帳戶內之金錢購買糧食及生活必需品，對此相當著急，因此來派出所諮詢。

警方得知後發揮人飢己飢、人溺己溺之精神，透過民間善心人士捐贈白米二包及民生物資，協助其暫度眼前難關。

分局長温基興肯定陳、黃二員熱心協助轄區居民暫解燃眉之急，充分發揮人饑己饑、親民愛民之精神，表現殊值嘉許。也藉此機會提醒民眾，切勿提供個人帳戶供他人使用，避免淪為人頭帳戶而成為詐騙共犯。如接獲可疑電話或訊息，應提高警覺，勿依指示操作金融帳戶，並可撥打165反詐騙專線查證。警方將持續結合社會資源，主動關懷轄區弱勢族群，同時不忘防詐宣導，守護民眾財產安全與生活安穩。