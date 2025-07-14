小哥哥艾理又出事！賣壯陽藥「我弟很猛」狂賺6千萬　查出是假藥

▲網紅「小哥哥艾理」賣假壯陽藥被抓了。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

小哥哥艾理又出事了！橋頭地檢署與高雄市警察局聯手出擊，偵破橫跨生技公司、網紅小哥哥艾理等人涉嫌製造、販賣假壯陽藥。他們以保健食品為幌子，將產品取名「我弟很猛」，號稱媲美坊間壯陽食品並於網路平台販售，但實則是偽藥。檢警統計，不法獲利高達6000萬元，2家生技公司負責人訊後法院裁定羈押禁見，小哥哥艾理則以10萬元具保。

檢警調查，優力康生物科技有限公司李姓負責人，以及有鴻生物科技股份有限公司王姓實際負責人，2人與「網紅指數」公司阮姓員工，以及在網路社群上擁有高知名度的網紅「小哥哥艾理」合夥販賣壯陽藥，並基於製造、販賣偽藥的犯意合作。

檢警查出，優力康公司負責製造含有「N-phenyl_propoxyphen yl_carbodenafil」偽藥成分的壯陽藥物原料，這種成分是威而鋼主要成分Sildenafil的類緣物，具有相似的藥理活性。而康禾興業公司負責將這些原料填充成膠囊並封裝至鋁箔包裝。最後，有鴻公司將這些膠囊及鋁箔包裝分裝成名為「我弟很猛」等壯陽商品。

▲「小哥哥艾理」曾拍片宣傳廣告假藥。（圖／記者許宥孺翻攝）



小哥哥艾理曾拍片對外宣稱是此壯陽藥是「保健食品」，號稱是媲美坊間壯陽產品，男生只要是熬夜、抽菸、喝酒或床上戰力不夠，吃了藥後，絕對能比以前更硬；女生吃完則會在房事感受上大大提升。小哥哥艾理更多次強調，「我弟很猛」是食品不是藥品，可以以保健食品角度安心使用。

為了擴大銷售管道，「網紅指數公司」負責在各大網路通路進行販售。檢方指出，這種偽藥製造與販售模式，已嚴重觸犯《藥事法》第82條第1項製造偽藥罪以及同法第83條第1項販賣偽藥罪。

▲▼網紅「小哥哥艾理」賣假壯陽藥，許多網購平台都有販售紀錄。（圖／記者許宥孺翻攝）



檢警掌握充分證據後，專案小組於7月9日展開大規模搜索行動，在多處地點查扣相關偽藥多達1萬7千盒等證物。初步統計，「網紅指數公司」阮姓員工已在市面上已販售超過14萬盒偽藥，不法獲利高達6千萬元。

檢警隨即拘提被告生技公司負責人等人、多名證人到案說明，經訊問後，檢察官認為被告李姓生技公司負責人、王姓生技公司負責人2人涉嫌重大，且有勾串共犯或證人及滅證之虞，因此向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

另外，被告小哥哥艾理、「網紅指數公司」阮姓員工等人則諭知各具保新台幣10萬元。