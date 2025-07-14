竹市暑期青春專案　稽查娛樂場所守護青少年安全

▲新竹市政府昨(13)日晚間進行暑期青春專案聯合稽查勤務。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

暑假到來，為確保青少年安全並降低被害及偏差行為發生，新竹市政府今(13)日晚間進行暑期青春專案聯合稽查勤務，由新竹市代理市長邱臣遠率領警察局、教育處、消防局、都發處、產發處、勞青處及校外會等單位，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康等營業場所展開稽查，從源頭防制青少年涉毒涉詐等治安問題，讓青少年在健康安全的環境中成長，全力守護青少年安全。

邱臣遠表示，為避免青少年在暑假期間誤入歧途，致生觸法或遭受傷害，市府進行此次青春專案，針對娛樂場所展開全面檢查，同時呼籲家長多關心孩子在外交友狀況，並提醒青少年如有在外打工，要特別注意打工求職陷阱，切勿貪圖優渥報酬而遭利用淪為詐欺車手及網路購物、假遊戲點數等詐騙；也不要因好奇而施用毒品；到海邊戲水也要特別注意水域安全，希望學子們都能健康平安，度過歡樂的暑假。

警察局表示，今年青春專案對青少年保護方式分為「精準查察，防止青少年遭受一切危害」及「有效宣導，使青少年免於危害及觸法風險」，為避免青少年在暑假期間涉足不當場所或因觀念偏差誤觸法網，提醒青少年朋友，深夜不要在外逗留，也不要出入網咖、夜店、電子遊藝場等不當場所，警察局在暑假期間將持續加強查察保護少年安全，並針對組織幫派、詐欺、毒品、性暴力等犯罪積極查緝，全力執行青春專案重點工作，維護優質生活環境。

警察局指出，此次青春專案同步執行少年保護查察及擴大臨檢勤務，針對轄內青少年易聚集的網咖、KTV、電子遊戲場等場所，以及青少年易競駛、危險駕車路段，加強取締作為，並積極協尋少年失蹤人口及加強預防青少年深夜遊蕩、流連網咖、或聚眾鬥毆等情事發生，展現保護青少年的堅定決心。

警察局補充，為鼓勵青少年在暑期參加安全正當休閒活動，警察局已推出一系列犯罪預防宣導活動，包含「波麗士盃3對3籃球賽」、「反毒天使培訓營」、「滑板體驗營」、「風一夏帆船體驗營」、「犯罪預防宣導創意著色接力賽」及「風城少年青春面對面Live直播」等實體及網路活動，強化青少年自我保護意識及守法觀念，民眾可至新竹市警察局全球資訊網或「風城少年」FB粉絲專頁查詢。