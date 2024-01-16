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竹市警發「二千萬」反詐紅包袋　民眾直呼太有創意

▲反詐紅包袋一推出，獲得市民喜愛。（圖／新竹市政府提供）

▲反詐紅包袋一推出，獲得市民喜愛。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市警察局為加強宣導全民防詐騙，提高長者識詐的警覺性，以及推廣教育宣導駕駛人在路口應減速慢行、停讓行人，特別在農曆春節前以「反詐騙、交通安全」為主題，設計印製10款紅包袋，紅包袋上創意獨特的文案，例如「這包二千萬」、「猜猜我是誰」等雙關標語，讓民眾直呼「好有創意」。10款紅包袋可於指定日期現場領取，也可在竹市警察局臉書參加抽獎獲得。

詐騙手法推陳出新，讓人防不勝防，新竹市警察局特別針對農曆春節，設計8款反詐騙系列加2款交通系列紅包袋，其中「這包二千萬」、「猜猜我是誰」、「這個世界太危險，媽媽幫你保管」等三款反詐紅包袋一經推出，立刻獲得市民喜愛。

警察局長張素菱指出，「這包二千萬」紅包袋乍看之下裡面可能會包著厚厚的壓歲錢，但實際上是「千萬」要小心、「千萬」要查證，用意要告訴民眾紅包收的再多，一旦被詐騙都將歸零，提醒民眾遇到疑似詐騙的手法，都應小心查證。

張素菱說，另外，「猜猜我是誰」款式則是一語雙關，利用返鄉過年時會遇到親戚詢問「還記得我嗎？小時候還幫你包過尿布。」但總是猜不出來對方到底是誰的新年梗發想，也是警醒民眾加強留意，現今詐騙集團常透過偽造身分、甚至利用AI仿聲換臉來裝熟，騙取民眾信任進而詐財。警察局希望藉由妙趣橫生的紅包袋雙關語創意，讓民眾更注意年節詐騙手法。

張素菱提到，最讓市民會心一笑的紅包袋是「這個世界太危險，媽媽幫你保管」標語，以社會上多種詐騙手法防不勝防的理由來保管孩子們的紅包，讓民眾在新年發紅包的歡樂互動中，也一起提升識詐能力。

張素菱表示，年節將至，許多詐騙集團利用各種詐騙手法騙取民眾錢財，呼籲市民，「1」旦遇到詐騙、「6」神「5」主，就撥165，警方都會給予協助及說明。也祝福市民朋友度過一個平安順利、好運龍來的農曆新年。

警察局即日起於臉書舉辦抽紅包袋活動，歡迎民眾至竹市警局粉專( https://www.facebook.com/hccp.gov/?locale=zh_TW )參加活動抽獎；另外警察局也安排於1月27日（六）10時起，在國立新竹生活美學館前發放100份創意紅包，數量有限，送完為止。

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