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唯一滿分！竹市「全國同步查緝車手專案行動」評核第一名

▲警察局於市務會議中呈獎予邱臣遠代理市長。（圖／新竹市政府提供）

▲警察局於市務會議中呈獎予邱臣遠代理市長。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市警察局於113年「全國同步查緝車手專案行動」表現亮眼，榮獲專案評核丙組第1名佳績且為全國唯一獲滿分100分的機關，內政部警政署於日前公開表揚頒予第1名獎座。新竹市代理市長邱臣遠今(6)日於市務會議中表揚獲獎單位，肯定警局同仁平時努力打詐、守護市民朋友，期許各局處持續攜手合作，將竹市打造為更平安幸福的城市。

邱臣遠表示，市府對於打詐工作責無旁貸，已責成警察局了解修法的執行重點，落實推動中央政策跟相關法律宣導，加強打詐執法的力道，也期盼各局處能夠運用權責管理的相關資源，共同合作保護市民免除詐騙被害。此次警察局執行113年全國同步查緝車手的專案行動，查緝行動為全國之冠，充分展現竹市府打詐的決心，守護市民是市府團隊一直以來的市政目標，絕不容許詐騙集團囂張猖狂。

邱臣遠說，「打擊詐欺」是市府重要政策之一，今年7月31日總統公布「打詐新四法」，特別制定「詐欺犯罪危害防制條例」，目的在於防制及打擊詐騙，強化金融、電信及數位經濟等事業主管機關防詐責任，透過跨部門、跨層級及跨領域的公私協力合作，預防及遏止不當利用金融、電信及網路從事詐欺犯罪，並嚴懲詐欺集團及保護被害人。

邱臣遠表示，竹市警察局此次執行「113年全國同步查緝車手專案行動」，強大查緝能量居全國之冠，充分展現市府打詐的決心，市府各局處將持續落實推動中央政策及法令宣導，加強打詐執法力道，並運用權管資源共同合作，保護市民免於詐騙被害，齊心守護市民財產安全。

警察局長邱紹洲表示，此次專案行動統合運用刑事警察大隊及各分局能量加強執行，總計偵破假投資、假網拍等詐欺案11件，查獲犯嫌86人，查扣不法利得逾新臺幣527萬餘元，豐碩成果是警察局展現保護市民免於詐騙被害的最佳體現。未來警察局將持續落實打詐新四法，加強查緝高額財產損害與3人以上複合型態詐欺案件，強化運用科技偵查方法擴大瓦解詐團組織，也會持續與市府局處、民間團體合作，分齡分眾推播反詐騙資訊，全力以赴打擊詐騙。

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