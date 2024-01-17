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竹市卸新任警察局長交接　高虹安勉持續守護城市治安

▲竹市新任警察局局長邱紹洲接下印信，宣誓就職。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市新任警察局局長邱紹洲接下印信，宣誓就職。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市警察局今(17)日上午在竹市警察局大禮堂舉行卸新任局長交接典禮，由市長高虹安主持並在內政部警政署主任秘書李政曉監交下，新任警察局局長邱紹洲接下印信，宣誓就職，正式肩負維護新竹市治安的重責大任。

高虹安致詞時祝賀新任邱局長上任，也感謝卸任局長張素菱對守護竹市治安的辛勞付出，在張局長過去一年的帶領下，包含成立竹市打詐隊，結合市府跨局處各單位，一起打詐得到許多獎項肯定，榮獲警政署評比第一，此外，在交通上也參與市府每月道安會報，共同整理交通事故數據與維持交通順暢，大幅減少A1事故發生率22%，守護許多市民的寶貴生命。

高虹安代表竹市全體市民歡迎邱局長加入市府團隊，相信具有豐富刑事經驗及刑事專業的邱局長能讓新竹市民感受到前所未有的安全感，並繼續帶領警察局全體同仁以「誠懇務實」的態度，做好警政工作，全力以赴提供民眾「安全、安心、安暢」的生活環境，共同打造竹市成為幸福友善的宜居科技城。

內政部警政署主任秘書李政曉表示，竹市新任局長邱紹洲是從基層工作做起，一路上對刑事工作認真，破獲許多刑事案件，相信不論地區治安、市政推動都相當積極，期許新任局長持續帶領同仁掃黑，運用新科技杜絕暴力事件；打詐方面，網路詐騙、商業詐欺等案件，新局長也能運用中央經驗發揮專長，最後希望能持續推動維護社區治安，走入社區了解民眾需求，並加強人員內部管理，提升警察同仁權益外也要維護同仁的安全，帶給竹市更優質的治安環境。

警察局表示，新任局長邱紹洲是中央警察大學刑事警察學系57期畢業，刑事警察研究所碩士，歷任新竹市警察局刑事警察大隊大隊長、內政部警政署偵查第九大隊大隊長、桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長、桃園分局分局長、內政部警政署保安警察第三總隊主任秘書、副總隊長、刑事警察局副局長等職務。在桃園刑大大隊長任內偵破汽車旅館槍擊案獲記一次二大功，刑事局副局長在任期間亦帶領同仁查獲選舉賭盤案計52件67人，治安路上力求平穩，督辦電信、網路詐欺犯罪、掃黑行動、取締黑槍、毒品防治等任務，項項亮眼、成效卓著，更擁有優秀的辦案與領導能力。

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