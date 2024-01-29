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竹市警察局卸新任分局長聯合交接　局長勉勵共護城市治安

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

▲▲新任分局長聯合交接。（圖／新竹市政府提供）。

▲新任分局長聯合交接。（圖／新竹市政府提供）。

新竹市警察局於今(29)日上午10時舉行卸新任分局長交接典禮，由警察局長邱紹洲主持，典禮現場多位民意代表及各界代表出席與會，場面簡單隆重，邱局長表示，感謝分局長們過去對竹市治安的努力，期許新任分局長能成為同仁表率，照顧基層警員，提升城市治安幸福感。

卸任督察長高德昌調陞新北市政府警察局督察，第一分局分局長簡彥匡調任嘉義市政府警察局第二分局分局長，第二分局分局長林昆達調陞澎湖縣政府警察局主任秘書，第三分局分局長林炎巨調任本市警察局第二分局分局長。

新任督察長張明盛，中央警察大學公共安全學系60期畢業，歷任南投縣政府警察局中興分局、雲林縣警察局西螺分局、苗栗縣警察局頭份分局、彰化縣警察局彰化分局等4任分局長職務。

新任第一分局分局長羅裕城，中央警察大學刑事警察學系58期畢業，歷任新竹縣政府警察局橫山分局、彰化縣警察局溪湖分局、新竹縣政府警察局新湖分局等3任分局長職務。

新任第二分局分局長林炎巨，中央警察大學行政警察學系60期畢業、國立聯合大學管理學院碩士，歷任金門縣警察局金湖分局、苗栗縣警察局大湖分局、本局第三分局等3任分局長職務。

新任第三分局分局長侯興龍，中央警察大學法律學系64期畢業、國立臺灣海洋大學海洋法律研究所碩士，歷任基隆市警察局第二、第一副分局長及南投縣政府警察局中興分局分局長等職務。

邱局長表示，期勉新任幹部以「勤懇務實」的態度，持續落實掃黑肅槍、打詐緝毒、交通安全等工作，維護校園安全，防治黑幫進入校園。提供民眾「安全、安暢、安心」的生活環境，共同努力讓新竹「安」心，並持續以「友善、永續、創新、智慧、夥伴」的五大核心價值，打造新竹市成為「安居科技城」。

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