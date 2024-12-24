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竹市榮獲「警界奧斯卡」警光獎　邱臣遠感謝警察同仁守護治安

▲新竹市代理市長邱臣遠肯定警察局的傑出表現。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市代理市長邱臣遠肯定警察局的傑出表現。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市警察局在被譽為「警界奧斯卡」的國家警光獎頒獎典禮中表現優異，榮獲多項殊榮，為表彰這些卓越表現，警察局長邱紹洲今(24)日在市務會議中，率領個人組獲獎的警員及刑事警察大隊代表出席，共同分享警局獲獎的榮耀。新竹市代理市長邱臣遠肯定警察局的傑出表現，並期勉警察同仁持續努力，共同打造讓所有市民朋友都能感到幸福的安居科技城。

邱臣遠表示，市府積極落實市長高虹安提出的「幸福友善」施政策略，此次國家警光獎表揚了全國30個優秀警察機關單位及52名傑出警務人員，其中竹市警察局在團體組偵查犯罪類中獲得優等獎。警察局成功查獲治平案件7件，檢肅37人，繳獲非法槍枝數十枝，並在全國同步查緝車手專案行動中獲得滿分，成為唯一獲此殊榮的機關。此外，在個人組部分，偵查佐鍾欣航、警員曾崇勛等，因在查緝毒品及反黑肅槍等項目中的卓越表現，分別獲得優等殊榮。竹市警察局此次共獲得3項殊榮，創下歷史新高，並成為全國縣市中表現最為優異的單位，實屬不易。

邱臣遠說，感謝竹市警察局在掃黑、緝毒、肅槍及打擊詐欺等工作中的不懈努力。期盼這份榮耀能激勵更多同仁為竹市的治安付出心力，並爭取明年更優異的成績，讓竹市成為一個充滿愛與安居的幸福城市。

警察局表示，在「犯罪偵查類」的各項警政工作中，包括「檢肅幫派」、「非法槍械」、「查緝毒品」及「打擊詐欺」等，多次獲得內政部警政署評定為優等及特優等成績。特別是在執行「全國同步打擊詐欺、掃黑、肅槍、查緝車手」等專案行動中，表現卓越，曾4次榮獲第1名、2次獲得第2名，並獲得第4名1次，顯示出顯著的成效。此外，在113年6月的「全國同步查緝車手專案行動」中，警察局更是唯一獲得滿分100分的警察機關。

警察局說明，在個人獎部分，刑事警察大隊偵查佐鍾欣航因破獲國內史上最大宗的大麻種植製造工廠案件，成功查扣大麻植株4,519株、大麻種子1,666顆、大麻膏、大麻成品、專業燈具、溫控系統、灌溉設備等證物，市值高達20億元，榮獲查緝毒品類優等獎；而刑事警察大隊偵查佐曾崇勛則因搗破組織犯罪及非法持有槍彈、毒品案件，查扣制式手槍4把、長槍4把、MP5衝鋒槍1把（含彈夾）、霰彈槍4把、各式子彈553顆及大麻50公克等，獲得肅槍類優等獎。

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