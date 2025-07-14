桃園東南亞文化交流系列活動登場　封街辦異國美食園遊會揭序

▲桃園市東南亞文化交流系列活動，異國美食園遊會文化手作DIY。（圖／桃園市勞動局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市移工人數近13萬人居全國之冠，為促進桃園在地與移工的文化交流，桃園市政府勞動局13日在桃園火車站後站福吉二街封街辦理「東南亞文化園遊會」，數百名新住民和移工們，一起享受陽光大啖家鄉味美食，觀賞東南亞各國特色舞蹈和表演還有抽大獎。

桃園市府勞動局局長李賢祥表示，為了讓市民朋友認識多元文化，並和這群默默貢獻的勞動族群，有更多互動的機會，展現接納與友善，活動特別規劃多國文化交流內容，包括來自菲律賓、越南、印尼及泰國的廚藝展示與互動市集，不僅讓參與者大啖東南亞美食，還能透過現場交流認識各國飲食文化背後的故事與習俗。

▲李賢祥局長（左二）和泰籍移工學習如何料理芒果飯。（圖／桃園市府勞動局提供）

李賢祥也與泰籍移工學習如何料理泰式芒果飯，他指出，活動除了味蕾饗宴，現場表演更是一大亮點，包括神秘的印尼峇厘島巴龍獅舞、泰國傳統三弦琴PHIN演奏、越南優雅的斗笠舞，以及菲律賓舞團帶來的熱情律動，展現各國文化精粹，打造宛如置身東南亞街頭的沉浸式氛圍。此外，活動還安排豐富摸彩，包括電動腳踏車、55吋液晶電視及多項商圈餐廳抵用券等好禮，將現場氣氛推向高潮。

勞動局表示，這場園遊會為今年東南亞文化交流活動系列的首站，接下來將陸續在桃園12區辦理「異國廚房派對」，邀請在地市民與外籍工作者一同參與廚藝交流與文化手作DIY，深化彼此認識與理解。壓軸活動為「外國人才藝競賽」，預計於8月3日舉行複賽，8月31日於桃園婦女館國際會議廳辦理決賽。透過歌舞、樂器演奏等形式，讓在台外國人展現才藝、交流情感，也讓市民看見他們多元而動人的另一面。

包括:，勞動局局長李賢祥、移民署桃園站主任黃英貴、桃園市政顧問陳俐臻、市議員黃婉如、張碩芳、陳美梅、玉山里里長林于翔、春日里里長簡郁陞、開南大學國際榮譽學位學程陳裕達主任，黃聰閔老師、資傳系主任鮑惟豪等也一同蒞臨現場，為活動增添了光彩。