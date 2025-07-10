國際龍舟節10/24隆重登場！國內外2百隊伍競技　4千選手參賽

▲▼花蓮縣政府舉行 「2025花蓮太平洋國際龍舟節」啟動記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025花蓮太平洋國際龍舟節」將於今年10月24日至26日於鯉魚潭盛大舉行，來自美國、加拿大、澳洲、新加坡、卡達、香港、日本、越南、菲律賓、阿拉伯聯合大公國等隊伍參與，預計吸引超過兩百支隊伍共襄盛舉，花蓮縣政府9日在縣府大禮堂舉行啟動記者會，縣長徐榛蔚邀請國內外選手10月跨海齊聚鯉魚潭，為年度重要國際體育賽事揭開序幕。

徐榛蔚表示，龍舟運動是花蓮的重要體育活動，來自花蓮的龍舟選手們在雅加達亞運等大型賽事屢次奪牌，為國家爭光，非常感謝花蓮縣體育會、縣府教育處及體育界人士的努力，並在教育部體育署支持下，讓花蓮成功爭取2025世界龍舟俱樂部錦標賽主辦權，也讓世界看見花蓮。

教育部體育署專門委員賴靜婷肯定花蓮縣政府、花蓮縣體育會及龍舟協會籌辦「2025花蓮太平洋國際龍舟節」賽事，讓國家體育更加蓬勃發展，並預祝參賽選手都有精彩表現。

花蓮縣議會副議長徐雪玉表示，花蓮這兩年能有許多國際賽事，歡迎全世界遊客來花蓮造訪，深入花蓮十三鄉鎮市觀光並體驗在地文化。

▲縣長徐榛蔚邀請國內外選手跨海齊聚鯉魚潭，為年度重要國際體育賽事揭開序幕。

啟動記者會中，徐榛蔚特別為即將於7月及8月代表中華隊出征德國世界龍舟錦標賽及成都世界運動會的花蓮選手，勉勵選手們再次為國爭光，另頒獎表揚花蓮縣各績優選手，肯定選手在各大賽場上的優異表現與努力。

▲記者會中頒獎表揚各績優選手，肯定選手在各大賽場上的優異表現與努力。

花蓮明年將迎接兩項國際體育盛事，分別是「2026ICG國際少年運動會」與「2026CCWC世界俱樂部龍舟錦標賽」，賽事期間預計吸引上萬名選手來訪，帶動花蓮體育與觀光雙軌發展邁向新高峰。

本次2025花蓮太平洋國際龍舟節設有200公尺、500公尺與2000公尺等三種距離，參賽隊伍總數預計將超過200隊近4000人次，這場賽事也將為明年CCWC世界俱樂部龍舟錦標賽提前試水，展現花蓮優質賽事承辦能力。