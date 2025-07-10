異國美食+抽獎！桃園東南亞文化園遊會　7/13封街登場

▲桃園東南亞文化園遊會7/13封街登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

炎炎夏日，週末何處去？來一場不出國也能環遊東南亞的文化體驗之旅吧！桃園市政府勞動局主辦114年東南亞文化交流系列活動，於7月13日(星期日)在桃園火車站後站福吉二街封街辦理，由「東南亞文化園遊會」為系列活動揭序，自中午12時至下午4時展開，歡迎大家前來，盡情享受陽光、吃美食、看表演、還有抽大獎！

市府勞動局表示，桃園市目前移工人數近13萬人，居全國之冠。為了讓市民朋友認識多元文化，並和這群默默貢獻的勞動族群，有更多互動的機會，展現接納與友善，活動特別規劃多國文化交流內容，包括來自菲律賓、越南、印尼及泰國的廚藝展示與互動市集，不僅讓參與者大啖東南亞美食，還能透過現場交流認識各國飲食文化背後的故事與習俗。

除了味蕾饗宴，現場表演更是一大亮點，包括神秘的印尼峇厘島巴龍獅舞、泰國傳統三弦琴PHIN演奏、越南優雅的斗笠舞，以及菲律賓舞團帶來的熱情律動，展現各國文化精粹，打造宛如置身東南亞街頭的沉浸式氛圍。

現場亦設有異國風情市集，展售各式特色手工藝品及家鄉料理，此外，活動還安排豐富摸彩，包括電動腳踏車、55吋液晶電視及多項商圈餐廳抵用券等好禮，將現場氣氛推向高潮。

勞動局表示，此次園遊會為114年度東南亞文化交流活動系列的首站，接下來將陸續在桃園12區辦理「異國廚房派對」，邀請在地市民與外籍工作者一同參與廚藝交流與文化手作DIY，深化彼此認識與理解。

壓軸活動為「114年外國人才藝競賽」，預計於8月3日舉行複賽，8月31日於桃園婦女館國際會議廳辦理決賽。透過歌舞、樂器演奏等形式，讓在台外國人展現才藝、交流情感，也讓市民看見他們多元而動人的另一面。

勞動局強調，打造友善、多元、共融的城市環境，需要全民的理解與參與。透過這系列活動，希望能打破刻板印象與文化隔閡，真正實踐多元共融的城市願景。