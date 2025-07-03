台南身障就博會7/5善化登場　550職缺＋防騙專區一次滿足！

▲台南市勞工局7月5日將於善化文康育樂中心舉辦身心障礙者就業博覽會，提供超過550職缺等你來應徵！（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為打造友善多元的就業環境，台南市勞工局將於7月5日上午9時至下午2時，在善化區文康育樂中心舉辦「2025年台南市身心障礙者職能加值暨求職博覽會」，現場將有66家廠商、超過550個工作機會熱情招募，結合求職防騙宣導、履歷健檢、輔具體驗、社福諮詢等服務，歡迎身障朋友及求職民眾踴躍參加。

市長黃偉哲強調，市府秉持「希望家園」施政理念，致力於打造包容、尊重、無障礙的就業環境。勞工局長王鑫基表示，本次參展廠商陣容堅強，包含璨揚、志鋼金屬、全家便利商店等知名企業，另有台灣中油、台灣斯巴克、碳佐麻里等代徵廠商，職缺涵蓋餐飲、清潔、製造、半導體、醫療照護等產業，協助身心障礙者找到適配職場，邁向職涯發展新頁。

活動亮點不只求職媒合，現場還設有「求職防騙、薪資揭示及就業隱私」專區，由勞工局攜手市警局與中華郵政宣導防範不肖業者詐騙，保障求職者權益。現場特別邀請張泰山與南英商工學生代表站台應援，並舉辦有獎徵答，幸運得主可獲簽名球、台南特色宣導品。另設身心障礙人力銀行專區、輔具體驗區、視障按摩區、託兒區等貼心設施，並提供善化火車站接駁車與復康巴士，讓所有求職者都能安心、無礙參與。